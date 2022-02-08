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Elektrik üretimi için getirilen akaryakıt Teknecik’e boşaltılıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’ne bugün akaryakıt alımı yapıldığını, geminin şu anda boşaltım yaptığını açıkladı.

08 Şubat 2022 Salı 18:04
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Elektrik üretimi için getirilen akaryakıt Teknecik’e boşaltılıyor
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 Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’ne bugün akaryakıt alımı yapıldığını, geminin şu anda boşaltım yaptığını açıkladı.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Aşıkoğlu, Kıb-Tek ile Maliye arasında teknik finansal bir sorun yaşandığını ancak, dün saat 14.30’da Kıb-Tek ve Maliye Bakanlığı altındaki Borçlandırma Komitesi ile yapılan toplantıda, bu sorunun çözüldüğünü kaydetti.

Akaryakıtın alındığını ve şu an için bir sorun olmadığını ifade eden Aşıkoğlu, arızalar dışında şu an için ülkenin akaryakıt sorunundan dolayı elektriksiz kalmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kıb-Tek’e kullanıma göre, 15-20 gün arasında yakıt alımı yapıldığını belirten Aşıkoğlu, şu anda, bir sonraki yakıt alımı için de bir sıkıntı görülmediğini vurguladı.

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