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Elektrik ve alkol indirimi gerçekleşti

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

26 Nisan 2022 Salı 16:18
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Elektrik ve alkol indirimi gerçekleşti

Bakanlar Kurulu sözcüsü Nazım Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararları aktardı.

Elektrik tarifeleri ve alkollü içecek fonlarına ilişkin önceki Hükümet döneminde getirileceği açıklanan düzenlemelere işaret eden Nazım Çavuşoğlu, bu düzenlemelerin bugün oybirliği ile Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini belirtti.

Çavuşoğlu, 17 Şubat’ta yürürlüğe giren Nizamname ile Mart devresinde uygulanan tarifelerin 1 AY için düzenlendiğini açıkladı.

MART 2022 için düzenlemenin yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, Mayıs’da çoklu tarifeye geçilmesi için ilgili bakana talimat verildiğini kaydetti.

Alkollü içkilerde fon düşürme…

Alkollü içeceklerdeki fon fiyatlarına ilişkin de karar alındığını belirten Çavuşoğlu, fon fiyatlarında düzenlemenin de önerge ile düzenlendiğini açıkladı.

Alkollü içeceklere konulan fon azaltıldı. Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara göre litre başına 15 TL olan biraya konulan fon 5 TL’ye düşürüldü. Şarapta litre başına 20 TL olan fon 5 TL’ye düşürüldü. Viski ve rakıda ise litre başına 50 TL olan fon 25 TL’ye düşürüldü.

Kredili arpa süresi uzatıldı…

Küçükbaş hayvancılara kredili arpa alımı süresinin de Mayıs ayı sonuna kadar uzatıldığını açıklayan Çavuşoğlu, Para Kambiyo Yasası’nın Meclis’e sevki için de gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Son Güncelleme: 26.04.2022 16:29
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