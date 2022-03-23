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“Elektrik ve yakıt tüm tarımı bitirecektir”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, yakıt ve elektrik ücretlerindeki artışın tarımı bitirebileceği görüşünü ifade ederek, önerilerde bulundu.

23 Mart 2022 Çarşamba 12:21
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“Elektrik ve yakıt tüm tarımı bitirecektir”
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Akçın, yaptığı yazılı açıklamada ayrıca ülkede üretiminden vazgeçilen bazı ürünlerin tekrardan üretilmesi için teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Turgut Akçın açıklamasında şöyle dedi: 

“Elektrik ve akaryakıt zammı en çok döviz getiren narenciyeyi bitireceği gibi tüm tarımı da bitirecektir. Oysa Ada genelinde tarımın kullandığı  elektrik tüm elektrik üretiminin yüzde 3.90’ıdır. Ancak tarımda kullanılan elektriğin eski halinde yani 1 TL civarında tutulursa tarım sürdürülebilir olur.” 

Tüm tarım ürünlerine teşviklerin artırılması gerektiğini de belirten Akçın, üretiminden vazgeçilen birçok tarımsal ürünün yeniden ekilmesinin cazip hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Bakla, fasulye, böğrülce, nohut ve mercimek üretiminde çıkacak olan samanın da hayvancılık sektöründe kullanılacağını kaydeden Akçın, “Geçmişte bu ürünler adada yetiştirilmekte idi. Ancak biraz külfetli ve daha çok işçilik gerektirmekte, bunu da teşviklerle desteklenirse başarılabileceği inancındayız” dedi. 

Akçın, elektrik ücretlerinde yapılacak kolaylık yanında tarımda kullanılmak üzere renkli mazota geçilmesinin de şart olduğunu ifade etti.

Turgut Akçın ayrıca Türkiye’den gelen suyun da bu yıl, düşük fiyata üreticinin kullanımına verilmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

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