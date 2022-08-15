Elektrik, yol, sağlık yok ama teleferik çok lazım ve acil...

Bazen diyoruz ki bu gördüklerimiz , duyduklarımız hepsi birer şaka herhalde. Bir gün bu gösteriler bitecek ve dağılacaklar.

Sonra bakıyoruz ki gerçekten gece karar alınıp, sabah uygulamaya giriyorlar. Ülkede hastane problemi bitmek bilmiyor. Kilit nokta cihazlar arızalı, günlerce insanlar kapıdan dönüyor.

Özel hastanelere koşuyor. Bir cihazın tamiri aylarca sürüyor. Randevular 6 ay sonrasına veriliyor. İki buçuk yıl önce yanan KVC yoğun bakım ünitesinin tadilat ihalesine şimdi çıkılıyor. Pandemi süreci biteli nerde ise 1 yıl oldu daha yeni yeni ihalelere çıkıma planı yapılıyor. Kaldı ki o bölüm hastane'nin en önemli bölümlerinden biri. Peki o bölümün hastaları ne yapmışlar bu güne kadar.?...

Tabi ki özel hastanelerde tedavi almışlardır. İnsanların bu kadar zorluklar içerisinde sağlık hizmeti alması ne kadar doğru?... Vergileri ödeniyor, siğorta primleri yatıyor fakat sağlıkta hep mağdur ediliyor. Bir tane ya bir tane DEVLET HASTANESİ var. Bir kaç tane olsa ne olacaktı acaba çok merak ediyoruz. Bir hastane'nin eksikliklerinin tamamlanması bu kadar mı zor?...

Ülkede hemen hemen herkesin ilk başvurduğu bu yapının içler açısı durumunu ertelemek ne kadar doğru?...

Kim gelse sağlıkta çığır açacağız, tüm eksikleri gidereceğiz, ilaçsız hiç bit hasta kalamayacak diye diye hastane kaderine terk edildi ve sonuç hastalara patladı. Hastane çalışanlarının doktor ve hizmetlilerin canla başla çalıştığının da takipçisi olduk. Sınırlı koşullarda şartların zorlandığına da şahitlik ettik. Fakat devlet olarak sağlık sektöründeki her türlü sorunu ve yenilikleri yapmakla mükellef olan sizler devlet büyüklerisiniz.

Halk doktor ve çalışanlar değil . Ülkede doğru dürüst şartlara uygun yol yokken. Elektirik sonları bir tülü bitmek bilmiyorken,

Girne bellapais arası TELEFERİK yolu diyorlar. İşte bu noktada bu bir ŞAKA olmalı diyor halk.

Ülke sorunları bir araya gelip masalarda oturup, düşünce yolu ile çözülmüyor.

Bir ülkenin en önemli kemikleri olan SAĞLIK VE EĞİTİM başı boş bırakılamaz. Gereksiz onca projeler bir yana bırakıp ciddi ce önemli sorunlar çözülmeli. Burası ULUDAĞ değil.

Burası KKTC Teleferik değil, YOL EĞİTİM VE SAĞLIK lazım bu ülkeye... BU ÜLKEDE GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR DEMEYELİ, GÖRMEYELİ, ŞAHİT OLMAYALI KAÇ YIL OLDU... KARAKUŞ.



