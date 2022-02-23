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Elektrik zammı.. Az kullanın diyorlar ama mümkün mü?

KIB-TEK yüklü zamma hazırlanırken, vatandaşlara da elektrik tüketiminizi 250 kilowattın altına düşün mesajı veriyor.. Peki bu ne kadar mümkün?

23 Şubat 2022 Çarşamba 12:59
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Elektrik zammı.. Az kullanın diyorlar ama mümkün mü?
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu elektrik tarifelerinde yüklü zamma hazırlanıyor.

Üçlü tarifenin kaldırılacağı ve tek bir tarife üzerinden çok kullananın daha çok fatura ödeyeceği bir döneme giriliyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, 250 kilovatın altında harcanan elektrik için eskiden olduğu gibi yine 98 kuruştan ödeme alınmaya devam edileceğini ifade etti. Büyükyılmaz, evsel elektrik kullanımlarında en çok harcanan elektriğin 2’inci evre olan 250 ve 500 kilovat arasında olduğunu söyledi.

250-500 kilovat arasındaki rakamın bugünden en az 100’de 100 zamlı olacağı ifade edilirken, uzmanlar 4 kişilik bir ailenin 250 kilowatt’ın altında elektrik tüketmesinin pek mümkün olmadığı görüşünde

Kıbrıs gazetesi 250 kilovatın altında elektrik kullanma ya da düşük tutabilmenin ne kadar mümkün olduğunu araştırdı. Konuyla ilgili soruları  yanıtlayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, özellikle 4 kişilik bir aile için aylık 250 kilovatın altında kullanımın çok zor olduğuna dikkat çekerek, faturaya ödenecek miktarı düşürebilmek için yapılabilecek birkaç noktanın altını çizdi.
Cellatoğlu, 4 kişilik bir aile üzerinden örnek vererek, “2 çocuğun ayrı odası varsa ve odalarında kullanılan elektriğe, salon ve mutfaktaki kullanım da hesaba katıldığında fatura miktarını 300 TL’de tutabilmek neredeyse imkansızdır. Kısacası 4 kişilik bir aile için 250 kilovat elektrik düşük kalır” dedi.


 Ortalama bir klimanın saat başı 1 buçuk, 2 kilovat elektrik çektiğini söyleyen Cellatoğlu, şöyle dedi:

“Klimanın büyüklüğüne, eski tip, ya da inverter oluşuna göre kilovat değişebilir. Ortalama bir klimayı günde 3 saat çalıştırmak 6 kilovat harcamak anlamına gelir. Günde 3 saatten ayda 90 saat çalışan klimanın harcadığı aylık elektrik 180 kilovat, günde 4 saatten ayda 120 saat çalışan bir ortalama klimanın yakacağı elektrik ise 240 kilovat demektir” .

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan daha önce yaptığı bir açıklamada elektrik faturalarının düşük kalması için vatandaşların elektrik tüketimlerini düşürmesi gerektiğini söylemişti. 



Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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