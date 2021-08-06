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Elektrik zammı.. “Biz 1 TL bile zam gelmesini istemiyoruz”

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, parti olarak elektriğe 1 TL bile zam gelmesini istemediklerini kaydetti...

06 Ağustos 2021 Cuma 14:56
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Elektrik zammı.. “Biz 1 TL bile zam gelmesini istemiyoruz”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetiminin yüzde 30 oranında elektrik ücretlerine talep ettiği zam ile ilgili düşüncelerini paylaştı...

Hasipoğlu, SES kıbrıs web tv’de katıldığı Aytuğ Türkkan ile Kıbrıs’ın Nabzı programında şu değerlendirmede bulundu:  

"Henüz bir zam yürürlüğe girmiş değil. Kıb-Tek kendine göre bir hesap kitap yapmış ve böyle bir talepte bulundu. Bunu hükümet değerlendirecek. UBP  olarak bu kadar yıl hükümette olduğumuz sürede böyle bir zam yaptırtmadık, yapmak da istemiyoruz. Zor bir dönemde geçiyoruz. Vatandaşın esnafın gelirleri düştü. Kapandığımız dönemde ciddi bir elektrik tüketimi yoktu ama bu yaz döneminde tüketim de arttı, elbette döviz de arttı. Ama bu konu Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelmedi. Bu zam nasıl olacak, bir karar yok. Yüzde 1 mi 10 mu, 15 mi yoksa hiç mi olmayacak, sübvanse mi edilecek bu konuda bir karar verilmedi. Hükümet bu konuda bir formül bulabilirse belki hiç zam gelmez. Bu bir hesap kitap işi, bunu Ekonomi Enerji Bakanı, Maliye Bakanı ve elbette hükümet değerlendirecektir. Bizim parti olarak arzumuz 1 TL bile zam yapılmamasıdır. Bunun formülü bulunabilirse… Halkımızın da beklentisi budur.”

Kaynak : Ses Kıbrıs

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