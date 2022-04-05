Elektrik Zammı Gözden Geçirilsin

Konfederasyon Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Anayasa ‘Tüketiciler kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü’ olmasını öngörmektedir. Anayasanın Madde 75(1) maddesine uygun olarak astronomik elektrik faturalarını yeniden düzenlenmesi için Konfederasyonumuz hükümete çağrı yapmaktadır” denildi.

Açıklamada, “tüketiciler kadar ekonominin lokomotifi başta turizm, eğitim, sanayi ve tarımsal sektörleri felç edecek ve piyasadaki kontrolsüz fahiş fiyatları uçuracak olan elektrik tarifelerine zam değil Kıb-Tek’in alacaklarının tahsil edilmesi için Konfederasyonumuz hükümeti önemle uyarmaktadır” ifadeleri de kullanıldı.

Açıklamada ayıca, Hükümete Kıb-Tek’in satışı için hisse çıkarılarak tüketicilere alacakları ile birlikte devredilmesi suretiyle özelleştirilmesi talep edildi.