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"Elektrikle hayata bağlananların yaşamı tehdit altında!"

Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, artan elektrik kesintilerine tepki gösterilerek, "Elektrikle hayata bağlananların yaşamı tehdit altında!" ifadeleri kullanıldı.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 21:42
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"Elektrikle hayata bağlananların yaşamı tehdit altında!"
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, artan elektrik kesintilerine tepki gösterildi.

Açıklamada, “Ülkemizde son dönemlerde giderek artan elektrik kesintileri hepimizin hayatını olumsuz olarak etkilemektedir. Konutlar yanında, iş yerlerinde, resmi dairelerde ve üretim yapılan atölyelerde de elektrik kesintileri nedeni ile sıkıntılar yaşanmaktadır. Ancak hastanelerde elektrik kesintilerin sıklaşması ve sürenin uzaması ile jeneratörlerin devreye girmesinde ve yeterliliğinde sorunlar yaşanmaya başladığından sağlık hizmetinde veya hizmet sunumunda aksaklıklar baş göstermeye başlamıştır” denildi.

Birlik’ten yapılan açıklamada, “Bütün bunlardan başka, yetkililerin unuttuğu veya görmezden geldiği bir grup daha vardır ki, onlar da evde elektrikle çalışan tıbbi cihazlarla yaşamlarını sürdürmek zorunda olan ciddi, hayatı tehdit edici kronik hastalıkları olan hastalarımızdır” ifadelerine yer verildi.

Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şunlara dikkat çekildi:

“Çoğunluğu Solunum yetmezliğine bağlı ev tipi ventilatör, oksijen konsantratörü, nebülizatör, aspiratör, havalı yatak/tıbbi hasta yatağı gibi elektrikle çalışan cihaz ve malzemeleri kullanarak hayata tutunmaya çalışan bu hastalarımızın uzun süreli ve sık elektrik kesintileri nedeni ile yaşamları tehdit altındadır ve bu konuya derhal bir çözüm üretilmelidir. Kesintilerin bu şekilde devam etmesi durumunda bu hastalarımız için devlet hastanelerinde yer açılmalı ve takip ve tedavileri güvenli şekilde sürdürülmelidir. Buna yönelik acil düzenleme yapılması ve hangi hastaların bu ihtiyaç duyacağının tespiti ve transferleri planlanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümete, sorumlu ve ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilere çağrımızdır: İnsanlarımız yaşamlarını kaybetmeden acilen önlem alınız. Aksi takdirde yaşanacak can kayıplarından sorumlu olacaksınız.”

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Tabipleri Birliği Yönetim KuruluElektrik KesintileriKTTB
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