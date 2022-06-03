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Elektrikler dönüşümlü kesilecek

Kıbtek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle 17:00-22:00 saatleri arasında ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu.

03 Haziran 2022 Cuma 17:30
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Elektrikler dönüşümlü kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu *GENEL KESİNTİ UYARISI*

“Değerli Tüketicilerimiz, 03.06.2022 tarihinde 17:00-22:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.”

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