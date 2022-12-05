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Elektriksel kısa devrelere dikkat!

28 Kasım – 4 Aralık tarihlerini kapsayan sürede 5 adet yangın ve 19 adet hususi servis olayı yaşandı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 11:35
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Elektriksel kısa devrelere dikkat!



KKTC’de 28 Kasım – 4 Aralık tarihlerini kapsayan süre içerisinde, toplam 5 adet yangın ve 19 adet hususi servis olayı meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3’ü Lefkoşa, 1’i Girne ve diğeri de Mağusa’da yaşanan yangınlar sonucunda meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1.170.000 TL’dir. Yangına sebebiyet verdiği tespit edilen 1 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Belirtilen süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, “Elektriksel kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma, arıtma sisteminin içindeki karbon maddelerin kimyasal reaksiyona girmesi ve aracın motor bölümünden sızan benzinin sıcak aksamlara temas” olarak sıralandı.

Hususi servis olayları ise şöyle:

“Trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, ralli yarış etkinliklerinde yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, parmağına yüzük sıkışan şahsın yüzüğü kesilerek parmağının kurtarılması, yangın eğitimleri verilmesi, elektrik panosunun arkasında, havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedilerin ve kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ ve araç üzerinden düşen çimentolar temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi”.

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