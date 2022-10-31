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Elektrikte çoklu tarife yarın başlayacak

31 Ekim 2022 Pazartesi 09:04
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Elektrikte çoklu tarife yarın başlayacak



Elektrikte çoklu tarife uygulaması yarın başlıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) aboneleri, tercihlerine bağlı olarak çoklu tarifeden yararlanabilecek.

Çoklu tarifeyi tercih edecek elektrik aboneleri için kış döneminde indirimli saatler 22.00 ile 07.00 arasında 9 saat boyunca uygulanacak.

Pahalı saatler 17.00 ile 22.00 arasındaki 5 saatlik dilimi kapsayacak. Sabah 07.00 ile 17.00 arasındaki 12 saatlik sürenin elektrik ücretleri ise normal tarifeden faturalandırılacak.

Buna göre, “kış dönemi” diye adlandırılan 16 Ekim - 15 Mayıs tarihleri arasında, “normal zaman” diye adlandırılan sabah saat 07.00'den akşam üzeri 17.00'ye kadar, elektrik fiyatı Kilowatt saat (kwh) başına 3,3285TL, “Puant” adı verilen zaman dilimi olan akşam üzeri saat 17.00'den gece 22.00'ye kadar elektrik fiyatı 4.6O46TL, “Puant Dışı” olarak adlandırılan zaman dilimi olan gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında ise elektrik fiyatı 2,1941TL olarak uygulanacak.

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