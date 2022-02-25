Elektrikte fahiş bir zam olmayacak!

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa telefonla bağlanarak, soruları yanıtladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin dünyayı ve bölgeyi tedirgin ettiğini söyleyen Atun, yaşananların küresel ekonomi için büyük bir risk olduğunu belirtti. Atun, gerilimin mali piyasalara yansıdığını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle gerilimin zirveyi gördüğünü ve doların TL karşısında 14’ü aştığını kaydeden Atun, petrolün varil fiyatının da yükseldiğini ifade etti.

Dünya buğday arzının da risk altına gireceğinin öngörüldüğünü söyleyen Atun, ilk önce buğdayın ayrıştığını ve 2 ay sonra buğday tedariğinde ne olacağının merak edildiğini belirtti.

“Kısa sürede buğday krizi çıkmaz"

Bakanlar Kurulu’nda yapılan istişareyle buğday konusunda kısa sürede kriz çıkmayacağını belirten Sunat Atun, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın da birtakım hazırlığı olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hububat konusunda önemli birkaç ülkeden biri olduğunu kaydeden Atun, Türkiye’de kısa ve orta vadede büyük bir dalgalanmanın olmayacağını söyledi.

“Kurumun rehabilitasyona ihtiyacı var"

Kıb-Tek’in Maliye Bakanlığı’na geçmesiyle ilgili de ifadeler kullanan Atun, kurumun 1 milyarı aşan borcu olduğunu ve rahabilitasyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Halkın alım gücünün zorlamayacak şekilde, kurumun ise üretim maliyetini karşılayacak şekilde bir orta yol buralak tarife güncellenmesi yapılması gerektiğini ve düzenleme yapıldığını kaydetti.

Karlı bir kurumun ağır bir şekilde zarar eden bir noktaya getirildiğinin altını çizen Atun, kurumun toplumun olduğunu söyledi. Kıb-Tek’in devletin gözetiminden uzak durmasının doğru olmadığını, Maliye Bakanlığı’nın belediyelerin, sosyal sigortaların ve Kıb-Tek’in mali durumlarına duyarsız kalamayacağını vurguladı.

Kıb-Tek’i Maliye Bakanlığı’na katmayı Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun siyasi iradesinn öngördüğünü söyledi.

“KIB-TEK halkın varlığıdır”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yaptığı dönemi hatırlatan Atun, kurumu yıllık 156 milyon TL karda, 18 milyon TL konsolide ödenmiş vergi ve Aksa’ya borç olmadan devrettiklerini belirtti.

Şu an ise kurumu 1 milyar TL borçla devraldıklarını söyleyen Atun, “Kıb-Tek, KKTC halkının varlığıdır.” dedi.

Kuruma sırt dönemeyeceklerini dile getiren Atun, “Üvey evlat muamelesi yapamayız. Kıb-Tek, ülkemizin, ekonomimizin, hayatımızın en önemli güvenlik unsurudur.” dedi.

“Elektrikte fahiş bir zam olmayacak.” diyen Maliye Bakanı Sunat Atun, özellikle dar gelirli yurttaşların elektrik maliyetinde mağdur olmayacağı bir sistem öngördüklerini söyledi.

“Az tüketen az, çok tüketen çok ödeyecek"

İlk 250 kilovat saatin tarifesinin değişmeyeceğini, ikinci 250 kilovat saatte ise ortalama alınacağını söyleyen Atun, dilim karşılığı yükselse bile ilk diliminin düşük olması nedeniyle ortalamanın aşağıya çekileceğini kaydetti.

Kıb-Tek’in ürettiği elektriğin karşılığını almak zorunda olduğunu ifade eden Atun, “Az tüketen az, çok tüketen çok ödeyecek.” dedi.

Atun, Fiyat İstikrar Fonu kaynaklarında ise 2018’den bu yana vazgeçildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası