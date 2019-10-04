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Elektrikte 'kış tarifesi' başlıyor

Mayıs ayındaki tecrübeyi dikkate alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetimi, karışıklığa neden olmamak için tarifedeki periyod değişiklik tarihlerini yeniden güncelledi.

04 Ekim 2019 Cuma 09:46
Elektrikte 'kış tarifesi' başlıyor

Mayıs ayındaki tecrübeyi dikkate alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetimi, karışıklığa neden olmamak için tarifedeki periyod değişiklik tarihlerini yeniden güncelledi. Tarifedeki zaman periyodlarına ilişkin ilk değişiklik 16 Ekim yerine 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

ELEKTRİKTE "KIŞ TARİFESİ" 1 KASIM'DAN İTİBAREN

Mayıs ayındaki tecrübeyi dikkate alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetimi, karışıklığa neden olmamak için zaman periyodlarına ilişkin değişiklik tarihlerini yeniden güncelledi.

Tarifedeki zaman periyodlarına ilişkin ilk değişiklik 16 Ekim yerine 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), uygulamaya koyduğu 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde, zaman periyotlarını yaz ve kış dönemi olmak üzere yılda iki kez değiştireceğini önceden açıklamış ve 16 Ekim tarihini, Kış Tarifesi’ne geçiş tarihi olarak duyurmuştu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre tarife ücretleri değişmeksizin, zaman periyotlarının başlangıç ve bitiş saatleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik
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Garip 2019-10-04 10:55:13

Allah sizi bildiği gibi yapsın. Deneme tahtası olduk. 60 yaşımızdan sonra çamaşır, bulaşık yıkayabilmek için gece yarılarına kadar bekliyoruz. Perişan olduk. Inşallah elektrik özellesir ilâhi me tanrım..

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Mehmet 2019-10-04 11:13:40

Cuma gecesi indirim 22.00 demi 02.00 de mi başlıyor?

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