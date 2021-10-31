Künye
Kıbrıs 24
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
banner107
Flaş Haber
Kurultayda son yarım saat
Kapat

Elektrikte Kış Tarifesi Yarın Başlıyor

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üç zamanlı “kontrol sizde” tarifesi kapsamında “kış tarifesi” yarın başlıyor.

31 Ekim 2021 Pazar 14:41
353 Okunma
Elektrikte Kış Tarifesi Yarın Başlıyor
banner108

31 Mayıs'a kadar sürecek kış tarifesinde, yaz tarifesine göre yoğun, yoğun olmayan ve normal saatler değişti. Gerek üç zamanlı tarifeyi gerekse normal tarifeyi tercih eden tüketiciler, aylık tüketimlerinin 300 kilowatt’ın altında kalması halinde, yüzde 15 indirimden yararlanacak.

YOĞUN OLMAYAN SAATLER…

Kış tarifesinde, hafta içi yoğun olmayan saatler 22.00’den 07.00’ye kadar olacak. Bu zaman diliminde kw/saate 0,6508 TL ödenecek.

Hafta sonu 24.00’den 07.00’ye kadar olacak yoğun olmayan saatlerin kw/saatinin ücreti ise 0,6308 TL.

YOĞUN SAATLER…

Kış döneminde hafta içi yoğun saatler 17.00’de başlayacak, 22.00’de bitecek. Hafta sonu için belirlenen yoğun saatler de yine 17.00’de başlayarak, 22.00’de sona erecek.

Yoğun olan saatlerde hafta içi kw/saate 1,2908 TL, hafta sonu 1,2708 TL ödenecek.

NORMAL SAATLER…

Hafta içi normal saatler 07.00’de başlayarak, 17.00’ye kadar sürecek ve kw/saate 0,9873 TL ödenecek.

Hafta sonu ise normal saatler 22.00’den 24.00’e ve 07.00’den 17.00’ye kadar olacak ve bu sürelerde elektriğin kw/saati için 0,9873 TL ödenecek.

300 KİLOWATTIN ALTINDAKİ TÜKETİME YÜZDE 15 İNDİRİM

Gerek üç zamanlı tarifeyi gerekse normal tarifeyi tercih eden elektrik aboneleri, bir aylık süredeki tüketimleri 300 kw/saatin altında kaldığında, yüzde 15 indirimden de yararlanacak.

Anahtar Kelimeler:
ElektrikKış Tarifesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurultayda son yarım saat
Kurultayda son yarım saat
Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma oranı açıklandı
Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma oranı açıklandı
İşte kurultayda son durum...
İşte kurultayda son durum...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim