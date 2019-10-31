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Elektrikte Kış Tarifesi Yarın Başlıyor

Hafta içi 22.00 - 07.00 en ucuz tarife

31 Ekim 2019 Perşembe 10:19
Elektrikte Kış Tarifesi Yarın Başlıyor

Mayıs ayındaki tecrübeyi dikkate alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetimi, karışıklığa neden olmamak için zaman periyodlarına ilişkin değişiklik tarihlerini yeniden güncelledi.

Tarifedeki zaman periyodlarına ilişkin ilk değişiklik 16 Ekim yerine 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), uygulamaya koyduğu 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde, zaman periyotlarını yaz ve kış dönemi olmak üzere yılda iki kez değiştireceğini önceden açıklamış ve 16 Ekim tarihini, Kış Tarifesi’ne geçiş tarihi olarak duyurmuştu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre tarife ücretleri değişmeksizin, zaman periyotlarının başlangıç ve bitiş saatleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlendi.

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Son Güncelleme: 31.10.2019 11:02
Anahtar Kelimeler:
YarınTarifeKışElektrik
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