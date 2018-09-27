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Elektrikte skandal RANT!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski yönetimi, 2017 yılında, kurumu milyonlarca lira zarara uğrattı. Havadis, rant sağlamak amacı ile yapılan ödemelere ilişkin belgelere ulaştı, Elektrikte skandal RANT

27 Eylül 2018 Perşembe 14:07
Elektrikte skandal RANT!

Havadis Gazetesinin haberine göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski yönetimi, 2017 yılında, kurumu milyonlarca lira zarara uğrattı.

MİLYONLARI GÖTÜRDÜLER
Toplam Rant3 milyon 226 bin TL

BELGELER AÇIK: Vatandaş, elektrik tarifelerine üst üste yapılan zamlar karşısında, “Faturamı nasıl ödeyeceğim” kaygısı ile kıvranıp dururken, KIB-TEK eski yönetimi, yandaşlarına milyonlarca liralık rant sağladı. Havadis, kurumun nasıl milyonlarca lira zarara uğratıldığını kanıtlayan belgelere ulaştı

 AKIM BEDELİNDE RANT 160 BİN TL: KIB-TEK eski yönetimi, 2017 yılında “sokak aydınlatma” projeleri altında birçok konut ve işyerine akım temin etti. Akımların bedeli, projeye dahil edildi. Akım bedelleri üzerinden sağlanan rant ile kurum, 160 bin 133 TL zarara uğratıldı

 GÜNCELLEME 3 MİLYON 66 BİN TL: KIB-TEK eski yönetimi, Ocak 2009’da, AB finansmanıyla, 63 bin 186.43 Euro’ya (133 bin 322 TL) satın alınan ön ödemeli akıllı sayaç yazılım programının güncellenmesi adı altında, MORS Ltd’e 746 bin Euro (3 milyon 66 bin TL) + KDV ödedi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski yönetimi, 2017 yılında, “sokak aydınlatma” projesi altında bazı kişilere bağlantı bedeli ödettirmeden elektrik enerjisinin götürülmesi sağladı. KIB-TEK eski yönetim kurulunun bu uygulaması kurumu binlerce Sterlin zarara uğrattı.

KIB-TEK eski yönetimi, öte yandan Ocak 2009 tarihinde AB finansmanıyla 63 bin 186.43 Euro’ya (dönemin TL karşılığı 133 bin 322 TL) satın alınan yazılımın güncellenmesi adı altında, yönetim kurulu üyesi 2 kişinin itirazına rağmen, sistemi kuran ISKRA EMECO Sol. Şirketinin KKTC’deki temsilcisi MORS Ltd’e 746 bin Euro (3 milyon 66 bin TL) + KDV ödedi.

Yandaşlarına binlerce sterlin bağışladılar

KIB-TEK eski yönetimi, 2017 yılında “aydınlatma” projeleri adı altında birçok konut ve işyerine akım temin etti. Bu akımların bedelleri projeye dahil edildi, kurum binlerce sterlin zarara uğratıldı.

KIB-TEK eski yönetimi, Türkmenköy’de Sokak Aydınlatma projesi adı altında bölgedeki bir konut sahibine 7 bin 180 sterlin (33 bin 387 TL), Mağusa Antalyalılar Caddesi Yeni Beşevler Aydınlatma Projesi adı altında Mağusa’da bir konut sahibine 4 bin sterlin (18 bin 600 TL), Türkmenköy’de Beyarmudu Çemberi’ne Kadar Aydınlatma Projesi altında Beyarmudu’nda bir işyeri sahibine 6 bin 379 sterlin (29 bin 662 TL), Mağusa Piyale Paşa Mahallesi Ağrı Sokak Aydınlatma Projesi altında bölgede bir konut sahibine 5 bin 760 sterlin (26 bin 784 TL), Mutluyaka-Mormenekşe arası Yol Aydınlatma Projesi altında Mutluyaka’da bir konut sahibine 5 bin 387 sterlin (25 bin 50 TL), Pınarlı’da Sokak Aydınlatması Projesi altında, bir hayvan barınağı sahibine 5 bin 730 sterlin (26 bin 650 TL) rant sağladı.

Birçok proje, yeni yönetim kurulunun girişimi ile durduruldu.

746 bin Euro’luk rant

KIB-TEK eski yönetimi, Ocak 2009 tarihinde AB finansmanlığında 63 bin 186.43 Euro’ya satın alınan ön ödemeli akıllı sayaç yazılım programının güncellenmesi adı altında sistemi kuran ISKRA EMECO Sol. Şirketinin KKTC’deki temsilcisi MORS Ltd’e 746 bin Euro ödeme yaptı.

Ön ödemeli akıllı sayaç yazılım programı ve sayaç ihalesi 30 Ocak 2009 yılında neticelenmiş, sözleşme imzalanmıştı.

Sözleşmenin yazılım kısmı ile ilgili AB’nin ödediği para 126 bin 636.43 Euro (267 bin 200 TL) iken Server System Assembly için 57 bin 550 Euro (121 bin 430 TL), Workstation için 3 bin 600 Euro (7 bin 600 TL), UPS for Workstation bin 200 Euro (2 bin 500 TL), network printer için de bin 100 Euro (2 bin 300 TL) ödenmişti. Kurum ayrıca Bakım Servisi Anlaşması’na göre her ay 6 bin Euro (12 bin 660 TL), ödemeye başladı.

KIB-TEK eski yönetimi döneminde müdür, yönetim kuruluna söz konusu sistemin güncellenmesi konusunda bir önerge getirdi ancak önerge tamamen işin teknik kısmını içeriyor, önergede işin teklif yani para kısmından söz edilmiyordu.

KIB-TEK Bilgi İşlem Şube Amiri Çiğdem Direkoğlu, işin teklif kısmını görmeden, güncellemenin faydalı olacağı yönünde rapor yazdı, dönemin yönetim kurulu asbaşkanı ve bir üye gerekçeleri ile birlikte önergeyi reddetti. Yönetim kurulu asbaşkanı ve bir üyenin itirazlarına rağmen iş bir şekilde kılıfına uyduruldu, ilgili firmadan direk teklif alımının önü açıldı.

Sistemi kuran ISKRA EMECO Sol. Şirketinin KKTC’deki temsilcisi MORS Ltd.’e “Yazılım güncellemesi” adı altında 746 bin Euro + KDV ödeme yapıldı.

Havadis Gazetesi

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Son Güncelleme: 27.09.2018 14:14
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberZararRantElektrikKIB-TEK
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