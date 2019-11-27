Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Elektrikte süresiz grev!

27 Kasım 2019 Çarşamba 12:04
Elektrikte süresiz grev!

El-SEN daha önce askıya aldığı GREV kararını 00:00'da yürürülüğe koydu.

El-SEN Greve süresiz olarak çıktı.

EL-SEN hükümet ile imzaladığı taahütlere uyulmasını istiyor.

El-SEN sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Hükümet ile yapmış olduğumuz tüm görüşmeler olumsuz geçmiştir.Yatırımlar konusunda hükümet hiçbir adım atmamıştır.Bu nedenle askıya aldığımız süresiz grevimizi uygulamaya koyuyoruz.Tüm Kurum çalışanları mesai başlangıcında kendi bölgelerinde greve katılmalarına karar verilmiştir...

banner22
Anahtar Kelimeler:
GrevHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
faturasini odeyen vatandasin gunahi ne? 2019-11-27 12:22:23

kapatin su sendikalari artik

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Alpay Durduran'dan Berlin görüşmeleriyle ilgili açıklama
Alpay Durduran'dan Berlin görüşmeleriyle ilgili açıklama
Din İşleri Başkanı Atalay’dan Arnavutluk’taki deprem için taziye mesajı
Din İşleri Başkanı Atalay’dan Arnavutluk’taki deprem için taziye mesajı
THY’den KKTC’ye ek sefer geliyor
THY’den KKTC’ye ek sefer geliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim