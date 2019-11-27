Elektrikte süresiz grev!

El-SEN daha önce askıya aldığı GREV kararını 00:00'da yürürülüğe koydu.

El-SEN Greve süresiz olarak çıktı.

EL-SEN hükümet ile imzaladığı taahütlere uyulmasını istiyor.

El-SEN sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Hükümet ile yapmış olduğumuz tüm görüşmeler olumsuz geçmiştir.Yatırımlar konusunda hükümet hiçbir adım atmamıştır.Bu nedenle askıya aldığımız süresiz grevimizi uygulamaya koyuyoruz.Tüm Kurum çalışanları mesai başlangıcında kendi bölgelerinde greve katılmalarına karar verilmiştir...