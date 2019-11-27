Elektrikte süresiz grev!

El-SEN daha önce askıya aldığı GREV kararını 00:00'da yürürülüğe koydu.
El-SEN Greve süresiz olarak çıktı.
EL-SEN hükümet ile imzaladığı taahütlere uyulmasını istiyor.
El-SEN sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İşte o açıklama;
Hükümet ile yapmış olduğumuz tüm görüşmeler olumsuz geçmiştir.Yatırımlar konusunda hükümet hiçbir adım atmamıştır.Bu nedenle askıya aldığımız süresiz grevimizi uygulamaya koyuyoruz.Tüm Kurum çalışanları mesai başlangıcında kendi bölgelerinde greve katılmalarına karar verilmiştir...
kapatin su sendikalari artik