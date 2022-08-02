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Elektrikteki vurgunun bedelini Kıbrıs Türk halkı ödemeyecek!

Cumhuriyetçi Türk Partisi, elektrik faturalarına tepki gösterdi.

02 Ağustos 2022 Salı 16:21
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Elektrikteki vurgunun bedelini Kıbrıs Türk halkı ödemeyecek!
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) elektrik zammı hakkında yazılı açıklama yaparak, “Elektrikteki vurgunun bedelini Kıbrıs Türk halkı ödemeyecek” ifadelerini kullandı, CTP’nin iktidara gelmesi halinde sorumlulardan hesap sorulacağı belirtildi.

Hükümetin “ihalesiz aldığı yakıtın faturasını Kıbrıs Türk halkına ödetmeye çalıştığı” kaydedilen açıklamada, “uzunca bir süreden beridir demokratik ve ekonomik fukaralaşmayla karşı karşıya bırakılan Kıbrıs Türk toplumunun üzerine bir de fahiş elektrik fiyatlarının yükü bindirilmek isteniyor” sözlerine yer verildi.

“Enerji alanında gerekli yatırımı yapmaktan aciz olan ve kendi yaptığı hataların faturasını her fırsatta halkımıza ödeten bu zihniyet, Temmuz ayı faturalarına yeniden fahiş bir zam yaptı ve halkı fukaralaşma noktasına daha fazla sürükledi” denilen açıklama şöyle devam etti: 

“Bu ağır fukaralaşma karşısında toplumun tüm kesimleri olumsuz etkilenmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmeler, gelen faturaları ödeyemeyeceklerini ve işletmelerinin faaliyetlerini sonlandırmayı düşünmeye başladıklarını belirtmiş, üretim ve üretici de ağır darbe almıştır. Ayrıca bu gayri meşru hükümet, Haziran ayında açıkladığı mini ekonomik pakette engelli maaşı ve sosyal yardım alan yurttaşlara fiyat artışlarının yansıtılmayacağını açıklamış olmasına rağmen, bu kesimin de Temmuz ayı faturaları yüzde 181 zamlı gönderilmiştir”

CTP’nin krizden çıkış formüllerini sürekli dile getirdiği kaydedilen açıklamada, jeneratör yatırımlarının yapılması, maliyetleri giderecek tedbirlerin alınması, yeşil enerjiye geçilmesi için Avrupa Birliği ile temas kurulması, çoklu tarifeye yeniden geri dönülmesi, uluslararası ihalenin süratle sonuçlandırılması ve “şaibeli ihalesiz yakıt alımlarının” sona erdirilmesi gerektiği belirtildi.

“Unutulmamalıdır ki, Kıbrıslı Türkler geçmişten bugüne tırnaklarıyla kazıya kazıya bu topraklara tutunmuştur ve sürdürdüğü varoluş mücadelesi bugün ekonomik anlamda sürmektedir” ifadelerine yer verilen açıklamada “CTP iktidara geldiği gün, ihalesiz yakıt alarak hem kurumu hem de Kıbrıslı Türkleri iflasa sürüklemeye çalışan sorumlulardan hesap soracak ve gerektiği durumlarda konuyu yargıya taşıyacaktır” denildi.

Son Güncelleme: 02.08.2022 17:01
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