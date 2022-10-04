Elektronik Belge Süreç Yönetim Sistemi tanıtıldı

Sistemle İhtiyat Sandığı Dairesi ve İstihdam Destek Merkezi’nden, “Borç Durum Belgesi”, “Çalışma İzni İşlemleri İçin Uygunluk Belgesi” ve Elektronik Belge Süreç Yönetim Sistemi çerçevesinde gelen taleplerin değerlendirip ilgili belgelerin elektronik imzalı olarak işverenlere portal üzerinden iletilmesi amaçlanıyor.

İhtiyat Sandığı'nda düzenlenen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce ve Dormen Bilişim Kurumsal Yazılım Proje Yöneticisi Haldun Dormen konuşma yaptı.

-Taçoy: "Daireye gitmeden belge alınabilecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, dijitalleşmeyi ileri götürmek adına 2009 yılından beri çalışmalar yapıldığını, e-imzanın gerçekleşmesinden sonra sürecin hızlandığını belirtti.

Yeni sistemin, İhtiyat Sandığı’na kişilerin borcu olup olmadığına yönelik sorgulama sonucunda verilen ve “temiz kağıdı” olarak da bilinen belgenin elektronik ortamda verilmesine olanak sağlayacağını dile getiren Taçoy, dijital arşivden araştırma yapılarak kişilerin durumunun belirlenip belgenin verileceğini kaydetti.

Taçoy, bu şekilde vatandaşın daireye gitmeden bulunduğu ortamda belgeyi alabileceğini, verimliliğin artacağını söyledi.

Dijital arşivleşme konusuna da değinen Taçoy, dijital arşiv oluşturulacağını bu arşivin ülkede ilk olacağını, diğer kurumlara da yaygınlaştırılması hedefinde olduklarını belirtti.

İhtiyat Sandığı’nın devletten alacakları konusuna yönelik yarın Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenleyip protokol imzalama hedefinde olduklarını dile getiren Taçoy, İhtiyat Sandığı’ndaki birikimlerin aksamadan, zarara uğramadan işletilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

-Yüce: "Elektronik ortamla verimlilik artacak"

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce, daire hizmetlerini sanal ve elektronik ortama taşımaya başladıklarını söyleyerek, yeni projelerle elektronik ortamı kullanıp verimliliği artıracaklarını belirtti.

Yüce, amaçlarının hizmet alanlara hızlı ve güvenilir hizmet sunmak olduğunu dile getirdi.

-Dormen: "Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak"

Dormen Bilişim Kurumsal Yazılım Proje Yöneticisi Haldun Dormen de projeyle ilgili sunum yaptı.

Dormen, geliştirilen sistemin; Çevrimiçi (online) Elektronik Belge Talep ve Elektronik Belge Süreç Yönetim Sistemi olduğunu söyleyerek, sistemin e-imzalı belgeye, daireye gitmeden elektronik ortamda ulaşmayı sağlayacağını söyledi.

Dormen, “Sistemin amacı; işverenlerin Çevrimiçi (online) Elektronik Belge Talep Yönetim Sistemi ile İhtiyat Sandığı Dairesi ve İstihdam Destek Merkezi’nden, Borç Durum Belgesi ve Çalışma İzni İşlemleri İçin Uygunluk Belgesi taleplerini gerçekleştirmek ve Elektronik Belge Süreç Yönetim Sistemi çerçevesinde gelen talepleri değerlendirip ilgili belgeleri elektronik imzalı olarak işverenlere portal üzerinden iletmektir” dedi.

Projenin sağlayacağı faydalara da değinen Dormen, bunun, dijital arşiv, güvenli elektronik imza, zaman ve maliyet tasarrufu, veri güvenliğini ve verilere hızlı ulaşımı sağlayacağını, çalışma verimliliğini ve üretkenliğini artıracağını ve kurumsal hafızayı koruyacağını söyledi.