“Elektronik bileklik sistemini delenler ceza görmezse, sistem başarısız olur”

Bu bölümde ilk olarak TDP Milletvekili Zeki Çeler “covid-19 elektronik bileklik takip sistemi” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümetin gelen önerilere, muhalefetin çağrılarına kulak vermemesi nedeniyle karantina için ciddi mali külfet oluştuğunu kaydeden Çeler, buraya harcanan paralar yüzünden sağlık çalışanlarına sağlanan yemeğin kesilmesi gibi önlemler alındığını söyledi.

Hükümetin muhalefeti içi boş öneriler sunmakla suçladığını kaydeden Çeler, bugün gündeme gelen elektronik bileklik sistemiyle ilgili Eylül ayında yaptıkları önerilere işaret etti, animasyonlu tanıtım bile hazırladıklarını belirtti.

“ELEKTRONİK BİLEKLİK SİSTEMİNİ DELENLER CEZA GÖRMEZSE, SİSTEM BAŞARISIZ OLUR”

Çeler, öte yandan geçen süre içinde Maliye’den karantina merkezlerine ciddi paralar ödendiğini söyledi. Sorumsuz insanlar nedeniyle elektronik bileklik sistemi kapsamında sıkıntılar yaşanabileceğini kaydeden Çeler, bunun önüne geçmek için gerekli denetim ve ağır cezaların hayata geçmesinin hayati olduğunu belirtti.

Elektronik bileklik sisteminin dışına çıkan vatandaşa 3 asgari ceza, yabancılara ise 3 asgari ceza ve deport cezası verilmesi gerektiğini anlatan Çeler, eğer prensip olarak üniversitelerden maddi destek alınmayacaksa belki en azından öğrencilerden ilk başta ilgili meblağın tahsil edilip süreç sonunda iade edilebileceğini, bu şekilde sorumlu davranmalarının sağlanabileceğini dile getirdi.

Çeler eğer sistemi delenler hiç ceza görmezse, sistemin başarısız olacağını kaydetti, ekonominin ayağa kalkması, insanların rahat şekilde hayatlarına dönebilmesi için bu sistemin doğru çalıştırılmasının hayati olduğunu anlattı.

Karantina için ayda ortalama 20 milyon TL harcanıyorsa, bu sistem ilk önerdiklerinde uygulansa Maliye’nin belki 100-120 milyon TL daha az harcama yapmış olacağını belirten Çeler, ev takip sisteminin başarılı olması için önerilerinin dikkate alınmasını istedi.