Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
Cenevre'de sürpriz ziyaret
Kapat

Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler

Lefkoşa’da meydana gelen “Dükkân açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Prince Kamusıkırı ve Kudakwashe Keıth Kangaı teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:27
229 Okunma
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı.

Şener, zanlılar Prince Kamusıkırı ve Kudakwashe Keıth Kangaı’nın “Dükkân açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Şener, zanlıların 12 Nisan 2021 tarihinde, saat 02.15 raddelerinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, Girne Caddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini M.K'nin yaptığı Mobil link isimli elektronik mağazasının penceresinin kilit kısmını kırıp dükkân içerisine girdiğini belirterek, mağaza içerisinde bulunan 39 adet Iphone 12 marka cep telefonu, 1 adet apple marka saat, 1 adet Apple Mackbook Pro Laptop ve çekmece içerisinde bulunan 2 bin 850 TL nakit parayı sirkat ettiğini kaydetti.

Zanlıların aynı gün Lefke’de sirkat ettikleri elektronik eşyaları satmak istedikleri sırada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Şener, zanlıların kullanımında bulunan ZPK 438 plakalı araçta yapılan aramada sirkat edilen elektronik eşyaların birçoğunun tespit edilip emare alındığını ifade etti. Şener, yürütülen soruşturma kapsamında 5 adet İphone marka telefonun olay günü söz konusu işletmenin Girne’deki şubesinde bulunduğunun ve satıldığının, 1 adet Apple marka saat ve 2 bin 850 TL nakit paranın ise bulunamadığını vurguladı. Polis, zanlıların 2018 yılından bu yana ülkede ikamet izinsiz kaldığının altını çizerek, mahkemenin uygun göreceği bir süreyle Merkezi Cezavi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 45 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 28.04.2021 15:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'li gençler Kıbrıs'ta çözümü 'iki devletli' modelde görüyor
KKTC'li gençler Kıbrıs'ta çözümü 'iki devletli' modelde görüyor
İzcan, Bahçeli'nin ülkeye girişinin yasaklanmasını talep etti
İzcan, Bahçeli'nin ülkeye girişinin yasaklanmasını talep etti
Ayşe Akpolat hayatını kaybetti
Ayşe Akpolat hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim