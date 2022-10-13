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Eli kanlı katiller, yargı huzurunda...

Falyalı suikastinin eli kanlı katilleri bugün yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

13 Ekim 2022 Perşembe 14:13
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Eli kanlı katiller, yargı huzurunda...



Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ ın öldürülmesi ile ilgili eli kanlı katiller ÖMER TUNÇ, VEYSEL SARE ve MUSA ÇİÇEK yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Bugün görülen davada, tahkikat duruşması devam etti.  Bu kapsamda olayla ilgili 7'inci ve 8'inci tanık dinlendi.

Öte yandan mahkemeye suikastte kullanılan ateşli silahlar emare olarak getirildi.

Mahkeme, Tahkikat duruşması emare ve tanıkların dinlenmesi için 18 Ekim Salı'ya ertelendi.

DETAYLAR GELECEK...

Son Güncelleme: 13.10.2022 14:25
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