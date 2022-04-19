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"Elimizden geleni yapacağız..."

Başbakan Sucuoğlu ile Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

19 Nisan 2022 Salı 11:56
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"Elimizden geleni yapacağız..."

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan protokol kapsamında Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastanenin bütçesinin ayrıldığını kaydederek, “İnşallah bu yıl içinde projenin ve ihalenin sonuçlanmasıyla hastanenin temelini atarız” dedi.
Başbakan Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Sağlık Bakanlığı bürokratları ile bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.
Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve başhekim yardımcılarıyla bir araya gelen, hastaneyi ziyaret eden, hastalarla sohbet eden Sucuoğlu, basına açıklamalarda bulunarak, “Eksiklikleri yerinde tespit etmek, sağlıkta açılımlara, Sağlık Bakanı’nın yapabileceği açılımlara destek vermek için buradayız” dedi.
“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ…”
Pandeminin sonuna gelindiğini, dünyada olduğu gibi Covid-19 salgınının KKTC’de de etkisini kaybettiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, sağlıkta normale geçişin yavaş yavaş başladığını söyledi.
KKTC’nin pandemiyle mücadelede oldukça iyi bir yerde olduğunu da vurgulayan Faiz Sucuoğlu, “Sağlıktaki diğer branşlarda da sağlık sunumunun en iyi koşullarda olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
“GEREKEN KATKI VERİLECEK…”
Türkiye ile geçtiğimiz hafta imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nde yer alan sağlıkla ilgili projelere değinen Başbakan Faiz Sucuoğlu, şunları kaydetti:
“500 yataklı hastane için bütçe ayrıldı. İnşallah bu yıl içinde projenin ve ihalenin sonuçlanmasıyla hastanenin temelini atarız... Protokolde, Girne Hastanesi’nin tamamlanması için kendi olanaklarımız, iç donanımının tamamlanması için de katkı sağlanması var. Güzelyurt Hastanesi’nin son etabının bitirilmesi de protokolde yer alıyor. Eksiklerin tamamlanması için de gereken katkı verilecek…”

Son Güncelleme: 19.04.2022 12:23
Anahtar Kelimeler:
Başbakan SucuoğluAli PilliDr. Burhan Nalbantoğlu
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