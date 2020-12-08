“Elimizi taşın altından çekmeme kararlılığındayız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP)- Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti Protokolü imzalandı.

Protokole, Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törende UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı imza koydu. Protokolün imzalanması öncesinde üç parti başkanı kısa birer konuşma yaptı. Ardından da hazırlanan protokol UBP Başkan Vekili Ersan Saner tarafından okundu.

ATAOĞLU: “ELİMİZİ TAŞIN ALTINDAN ÇEKMEME KARARLILIĞINDAYIZ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, üçlü koalisyon hükümetinin topluma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ülkede iki ayı aşkın süredir bir hükümet boşluğu yaşandığına işaret eden Ataoğlu, partisinin yeni bir hükümet oluşumu çalışmalarının başından beri gerek ülkede yaşanan koronavirüs (Kovid-19) salgını, gerekse ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak elini taşının altına koymaya hazır olduğunu anımsattı.

Bugünkü üçlü koalisyon hükümeti oluşumu ile DP’nin sadece elini taşın altına koyma değil, elini taşın altından çekmeme kararlılığı bulunduğunu ifade eden Ataoğlu, partisinin toplum yararına çalışmalar yapmayı hedeflediğini söyledi.