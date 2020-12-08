Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı incelenecek
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı...
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı

“Elimizi taşın altından çekmeme kararlılığındayız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP)- Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti Protokolü imzalandı.

08 Aralık 2020 Salı 19:59
624 Okunma
“Elimizi taşın altından çekmeme kararlılığındayız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP)- Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti Protokolü imzalandı.

Protokole, Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törende UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı imza koydu. Protokolün imzalanması öncesinde üç parti başkanı kısa birer konuşma yaptı. Ardından da hazırlanan protokol UBP Başkan Vekili Ersan Saner tarafından okundu.

ATAOĞLU: “ELİMİZİ TAŞIN ALTINDAN ÇEKMEME KARARLILIĞINDAYIZ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, üçlü koalisyon hükümetinin topluma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ülkede iki ayı aşkın süredir bir hükümet boşluğu yaşandığına işaret eden Ataoğlu, partisinin yeni bir hükümet oluşumu çalışmalarının başından beri gerek ülkede yaşanan koronavirüs (Kovid-19) salgını, gerekse ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak elini taşının altına koymaya hazır olduğunu anımsattı.

Bugünkü üçlü koalisyon hükümeti oluşumu ile DP’nin sadece elini taşın altına koyma değil, elini taşın altından çekmeme kararlılığı bulunduğunu ifade eden Ataoğlu, partisinin toplum yararına çalışmalar yapmayı hedeflediğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP'li Tözün Tunalı: "HP bu gidişle kapanabilir bile, yaşananların sebebi Özersay'dır"
DP'li Tözün Tunalı: "HP bu gidişle kapanabilir bile, yaşananların sebebi Özersay'dır"
CUMHURBAŞKANI TATAR, KKTC ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ
CUMHURBAŞKANI TATAR, KKTC ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ
Şebeke suyuna deterjan döken şahıs tespit edildi
Şebeke suyuna deterjan döken şahıs tespit edildi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim