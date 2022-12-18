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Elinde doları olanlar bu seri numaralarına dikkat!

Polis, piyasaya sahte dolarların sürüldüğünü açıkladı.

18 Aralık 2022 Pazar 11:25
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Elinde doları olanlar bu seri numaralarına dikkat!



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.12.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan A.U.(K-22)’nun, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan KC45601034A, KC45601454A, KC45601135A, KC45601403A, KC45601345A, KC45601163A, KC45601066A, KC45601346A, KC45601013A, KC45601341A ve KC45601966A seri numaraları, 11 adet 100’lük banknot ve MB53350153A seri numaralı, 1 adet 50’lik banknottan oluşan toplam 1150 ABD dolarını tedavüle sürdüğü tespit edilmiş olup, söz konusu paralar emare olarak alınmıştır.

A.U.(K-22)’nun yapılan ileri sorgulamasında; söz konusu sahte paraları Girne’de, kendisine ait cep telefonunu U.C.A.(E-24)’ya satmak suretiyle temin ettiği tespit edilmiştir. A.U. aleyhinde sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve ayrıca kumarhanede bulunmak suçlarından yasal işlem başlatılmış olup, U.C.A. ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 18.12.2022 12:30
Anahtar Kelimeler:
Sahte ParaDolar
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