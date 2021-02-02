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Elindeki sopayla dehşet saçtı

Lefkoşa'da meydana gelen Kasti Hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.T.P tutuklanarak yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

02 Şubat 2021 Salı 13:13
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Elindeki sopayla dehşet saçtı

Lefkoşa'da meydana gelen Kasti Hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.T.P tutuklanarak yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.

Gencer huzurunuzda bulunan zanlının kasti hasar suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 30 Ocak 2021 tarihinde saat 17.45 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Hamitköy Anıttepe Caddesi Mumcu Sokak üzerinde Lefkoşa'da sakin F.K ile zanlının aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde elleri ve ayakları ile birbirlerinin muhtelif yerlerine vurdukları esnada, zanlının tasarrufunda bulundurduğu tecavüzkâr alet olan ahşaptan mamul 81 cm uzunluğundaki sopa ile F.K'nın kullanımında bulunan TLU 063 plakalı Ticari aracın sağ ön kapısına vurmak ve park yerinden çıkmak üzereyken kullanımında bulunan 54 TH 314 plakalı aracı ile yolunu tıkayıp kendisine çarpmasını sağlamak sureti ile kasti hasara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni olduğunu, alınması gereken birçok ifadeler mevcut olmakla birlikte olay mahallini gösteren kamera görüntüsü olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak hasar tespitinin yapıldığını ve hasarın yaklaşık 15 bin TL olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis ek olarak zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunmasına rağmen muhaceret izninin 30 Eylül 2020 tarihinde bittiğini bu konuda girişimde bulunup bulunmadığının araştırılacağını belirterek 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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