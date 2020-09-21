Elini araç kapısına sıkıştırdılar

Gönyeli'de çıkan kavgada 3 kişi tutuklandı.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

20.09.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gönyeli’de Efsane Sokak üzerinde M.D. (E-49) ve M.D. (K-62) bir taraf olup S.D.(K-36) ile aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada M.D. araç içerisine koymak için ittiği S.D.’nin sol elini araç kapısına sıkıştırıp sol el bileğinin eklem yerinden çatlamasına ve sol el orta parmak tırnağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.