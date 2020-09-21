Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
“Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu ailene söylerim”
“Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu...
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp etti
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Elini araç kapısına sıkıştırdılar

Gönyeli'de çıkan kavgada 3 kişi tutuklandı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 11:55
1164 Okunma
Elini araç kapısına sıkıştırdılar

Gönyeli'de çıkan kavgada 3 kişi tutuklandı.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

20.09.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gönyeli’de Efsane Sokak üzerinde M.D. (E-49) ve M.D. (K-62) bir taraf olup S.D.(K-36) ile aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada M.D. araç içerisine koymak için ittiği S.D.’nin sol elini araç kapısına sıkıştırıp sol el bileğinin eklem yerinden çatlamasına ve sol el orta parmak tırnağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik'te korkutan yangın!
Mehmetçik'te korkutan yangın!
Son dakika! Fırat Ataser açıkladı: “Mare Monte artık halkın”
Son dakika! Fırat Ataser açıkladı: “Mare Monte artık halkın”
“İLK YARDIM VE KIZILAY FARKINDALIK PROJESİ” HAYATA GEÇİYOR
“İLK YARDIM VE KIZILAY FARKINDALIK PROJESİ” HAYATA GEÇİYOR
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim