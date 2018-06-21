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Elini makineye kaptırdı, 4 parmağı koptu

Yenierenköy’de kendi atölyesinde iş makinesine elini kaptıran 50 yaşındaki Ahmet Balkan’ın dört parmağı koptu.

21 Haziran 2018 Perşembe 15:06
Elini makineye kaptırdı, 4 parmağı koptu

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Polisten verilen bilgiye göre Balkan, bugün saat 10.45 sıralarında kendisine ait dülger atölyesinde çalıştığı sırada, oymacılıkta kullanılan iş makinesine sol elini kaptırdı. 

Dört parmağı kopan Balkan, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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nnnn 2018-06-21 16:32:01

şu ''yine ...yine...''ler bitarafınıza kaçsın beyinsiz gazeteciler... elli kere böyle aptalca başlık atmayın dedik... haber mi yaparsınız psikoloji mi bozarsınız... aptal gazeteci böyle haber yapar gerisini tenzih ederim...

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