Dört parmağı kopan Balkan, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Elini makineye kaptırdı, 4 parmağı koptu
Yenierenköy’de kendi atölyesinde iş makinesine elini kaptıran 50 yaşındaki Ahmet Balkan’ın dört parmağı koptu.
21 Haziran 2018 Perşembe 15:06
şu ''yine ...yine...''ler bitarafınıza kaçsın beyinsiz gazeteciler... elli kere böyle aptalca başlık atmayın dedik... haber mi yaparsınız psikoloji mi bozarsınız... aptal gazeteci böyle haber yapar gerisini tenzih ederim...