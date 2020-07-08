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Elini şortunun içine sokup...

Önder Alışveriş Merkezi park yerinde H.S isimli kadına cinsel organını göstererek tacizde bulunan zanlı H.Ç.C tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:36
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Elini şortunun içine sokup...

Önder Alışveriş Merkezi park yerinde H.S isimli kadına cinsel organını göstererek tacizde bulunan zanlı H.Ç.C tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlı H.Ç.C'nin Cinsel Taciz, Cinsel Davranış suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 07.07.2020 tarihinde, saat 17.00 raddelerinde, Lefkoşa'da, Önder Alışveriş Merkezi park yerinin kuzey kısmında zanlının giymiş olduğu gri penye şortun ön kısmındaki cinsel bölgesindeki şişliği , Lefkoşa'da sakin H.S. isimli kadına işaret ederek cinsel davranışta bulunup elini şortunun içine sokup karıştırmak suretiyle cinsel taciz suçunu işlediğini anlattı.

Polis, 07.07.2020 tarihinde zanlı aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilmiş olan derdest emri gereği ile tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini belirtti. 

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı, suçlamaları reddetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 08.07.2020 14:44
Anahtar Kelimeler:
Taciz
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