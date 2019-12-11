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Elis Kolombiya'da gururlandırdı!

11 Aralık 2019 Çarşamba 09:56
Elis Kolombiya'da gururlandırdı!

Ülkemizin Ministry Of Dance (MOD) okulu kayıtlı minik dansçısı, Ağustos ayında Romanya'da yapılan elemelerde şampiyon olup, finallerden yarışmaya hak kazandığı WORLD Latine Dance Cup Kolombiya Medellin' de ülkemizi bayrağı ile temsil etti. Yarışma WLDC sayfasından canlı yayınlanarak tüm dünya ile aynı anda ülkemizden de izlendi.

Öğretmenleri Bilgen Arık ve Ahmet Arık, böyle bir organizasyona davet edilmelerinin ve böylesi bir tecrübeyi yaşamalarının gururunu yaşadıklarını ve çalışmalarıyla KKTC’yi uluslararası dans platformunda tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

YARIŞMADA BAYRAK KRİZİ!

Dünyanın bir numaralı Latin Dansı organizasyonu olan WLDC'da yaşanan bir hata da gündeme oturdu. Ülkemizi temsil eden Elis Sermaye sahneye çıktığı anda, ekranlara yansıyan bayrak ve ülke isminin farklı olmasından dolayı, organizasyon sorumluları dansçımızın yanında olan, antrenörleri ve Elis'in ailesinin protestosuna maruz kaldı. Sonrasında yapılan itirazlar ve girişimler sonucunda, oradan ayrılıp hoteline giden grubumuzu, tekrardan organizasyon yerine çağrılması ile, yapılan değerlendirme sonucunda ekibimizden özür dilenerek, tekrardan ülke bayrağı ile sahneye çıkılmasını teklif ettiler.

Ekibimizin organizasyon komitesine yapmış oldukları itiraz değerlendirmesi sonucunda, tüm dansçıların performans puanları bazı kurallara göre tekrardan değerlendirmeye alındı. Haber bizlere ulaştığında, sonuçlar halen belli olmadığından Elis'in son 5 yarışmacı içerisine kalıp kalmadığı henüz belli değildi.

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Son Güncelleme: 11.12.2019 11:09
Anahtar Kelimeler:
Kolomiya
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