Havadis'ten Bertuğ Topal'ın haberine göre, Polis mensuplarının özlemle beklediği emeklilik haklarında düzenlemeye gidilmesi amacıyla Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi dün Meclis’ten geçirilemedi.

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda dün görüşülmesi için getirilen Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi nisap sorununa takıldı.

Polis teşkilatında mağduriyet yaratan emeklilik konusuna çözüm getirmesi beklenen öneri ile ilgili Demokrat Parti’nin karşı olduğu biliniyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi de nisap için Ulusal Birlik Partisi’ne yardım etmeyince otomatikman Meclis nisabı sağlayıp açılamadı.

Yasa ne içeriyor?

Mevcut yasaya göre polisler yirmi beş yıl fiili hizmetinden sonra emekliye ayrılabiliyor ancak emekliye ayrılan polis Emeklilik Yasası kuralları uygulanacağından, yaş haddini doldurmadan maaş alamıyordu.

Dün görüşülmesi beklenen yeni yasa önerisinin yasallaşması durumunda ise 25 yılı dolduran polisler emeklilik maaşı alabilecek.

Meclis Genel Kurulu nisap sorunu nedeniyle toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisap sorunu nedeniyle toplanamadı.Genel Kurul’da ilk toplanma denemesi Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 12.30’da yapıldı ancak yeterli sayı olmadığı için iç tüzük gereği 10 dakika ertelendi.

Daha sonra yeniden toplanmayı deneyen ve yoklama yapılan Genel Kurul’da, yine nisap sağlayamayınca toplantı yarına ertelendi.

Polisler de izledi

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin dün görüşülecek olması nedeniyle polisler Cumhuriyet Meclisi izleyici locasını doldurdu. Kendileri için önemli olan önerinin görüşmelerini izlemek için salona gelen polisler, milletvekilleri ile de sohbet etti.

Elleri boş döndüler

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin dün Meclis’te görüşülüp onaylanması umuduyla Meclis oturumunu izlemeye gelen bazı polisler elleri boş döndüler. Meclis’te nisabı sağlayamayan hükümet yasayı da onaylayamadı.

Başbakan gelmedi

Polisler için önemli olan önerinin görüşüleceği Meclis’e dün ne Başbakan Hüseyin Özgürgün ne de Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş geldi. Demokrat Parti’nin “kamu maliyesini zora sokacağı” gerekçesi ile karşı olduğu öneri, nisap sorunu nedeniyle yasallaşmadı.

Bir değişik görüş

Başsavcılık mevzubahis yasa ile ilgili verdiği görüşte, önerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade ediyor. Ancak görüşü ilginç yapan ise Başsavcılık’ın görüşünde görevi olmamasına rağmen önerinin yasalaşması halinde kamu maliyesini zorlayabileceği yorumunu yapması.