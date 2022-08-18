Elma sirkesi kilo vermeye yardımcı olur mu?

Bir çoğumuz kokusundan rahatsızlık duysak, hemen burunlarımızı kapamaya çalışsak da aslında elma sirkesi sağlığımız açısından çok faydalıdır. Elma kabuklarının fermantasyonuyla oluşan elma sirkesi doğal yollardan sağlıklı olmak isteyenlerin vazgeçilmez ilacıdır.



Peki nedir elma sirkesini bu kadar faydalı yapan?

Elma sirkesi diyabet hastaları için oldukça önemli bir şifa kaynağıdır. Diyabet hastalarının kan şekeri değerlerinin daha stabil olması gerekir ve elma sirkesi de kan şekerini dengede tutmakta çok etkilidir. Şeker hastaları kullandığı ilaç miktarı kadar elma sirkesi tüketerek azaltabilir.

Günlük 15 ml (1 yemek kaşığı) elma sirkesi tüketenler ortalama 1.2 kilogram kaybederken

30 ml (2 yemek kaşığı) tüketenler 1,7 kilogram kaybetmiştir.

Ayrıca cildi temizlemek, kirlerden arındırmak, canlılık kazandırmak ve aknelerden kurtulmak için uygulanacak doğal çözümlerden biridir. Cildi temizlemek için yıkama suyu kullandıktan sonra su ve sirke karışımını yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bu tonik özellikle yağlı ve akneye meyilli ciltleri temizlemekte etkilidir.



Elma Sirkesinin Faydaları

Kilo vermeye yarımcı olur

Kan şekeri kontrol altına alır ve dengeler

Kolesterolü düşürür

Şeker hastalığının diğer belirtilerini azaltır

Boğaz ağrılarını dindirir

Enfeksiyonlarla savaşır