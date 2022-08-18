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Elma sirkesi kilo vermeye yardımcı olur mu?

Elma sirkesinin faydaları nelerdir, kilo vermeye yardımcı olur mu?

18 Ağustos 2022 Perşembe 23:34
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Elma sirkesi kilo vermeye yardımcı olur mu?


Bir çoğumuz kokusundan rahatsızlık duysak, hemen burunlarımızı kapamaya çalışsak da aslında elma sirkesi sağlığımız açısından çok faydalıdır. Elma kabuklarının fermantasyonuyla oluşan elma sirkesi doğal yollardan sağlıklı olmak isteyenlerin vazgeçilmez ilacıdır. 


Peki nedir elma sirkesini bu kadar faydalı yapan?
Elma sirkesi diyabet hastaları için oldukça önemli bir şifa kaynağıdır. Diyabet hastalarının kan şekeri değerlerinin daha stabil olması gerekir ve elma sirkesi de kan şekerini dengede tutmakta çok etkilidir. Şeker hastaları kullandığı ilaç miktarı kadar elma sirkesi tüketerek azaltabilir.

Günlük 15 ml (1 yemek kaşığı) elma sirkesi tüketenler ortalama 1.2 kilogram kaybederken
30 ml (2 yemek kaşığı) tüketenler 1,7 kilogram kaybetmiştir.
Ayrıca cildi temizlemek, kirlerden arındırmak, canlılık kazandırmak ve aknelerden kurtulmak için uygulanacak doğal çözümlerden biridir. Cildi temizlemek için yıkama suyu kullandıktan sonra su ve sirke karışımını yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bu tonik özellikle yağlı ve akneye meyilli ciltleri temizlemekte etkilidir.


Elma Sirkesinin Faydaları
Kilo vermeye yarımcı olur
Kan şekeri kontrol altına alır ve dengeler
Kolesterolü düşürür
Şeker hastalığının diğer belirtilerini azaltır
Boğaz ağrılarını dindirir
Enfeksiyonlarla savaşır

Anahtar Kelimeler:
Elma SirkesiKiloSağlık
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