Elmalı: "‘Sin da gülle geçsin’ mantığıyla görmezden geliniyor"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hayat pahalılığı hesaplanırken kandırmacalara son verilip, dövizin durdurulamaz yükselişi ve halkın her geçen gün fakirleştiği görülüp, gereken önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini belirtti.

KTOEÖS Mali Sekreteri Ozan Elmalı yaptığı açıklamada, sadece Eylül ve Ekim ayında DPÖ’nün yaptığı hesaplamalar dikkate alındığında bile halkın ana harcama grupları gıda, su, elektrik, eğitim ve giyimin yüzde 28.18 arttığına dikkat çekti. Halkın gerçekte yaptığı harcamalarda yüzde 26.75 oranında artış olduğunu belirten Elmalı, “Bu en kibar tanımlamayla bile kandırmacadır, yalancılıktır. Devlet eliyle halkın fakirleştirilmesidir” dedi.

Elmalı, göç yasası kapsamında işe başlayan bir öğretmenin 1 Ocak 2017’de eline geçen maaşın döviz cinsinde 575.STG ya da 673 Euro iken bugün bu rakamın 534 STG ya da 601 Euro’ya düştüğünü vurguladı.

Yıllardır halkın mağdur olduğu en önemli sorunlardan birinin dövizin yükselişi karşısında alım gücünün azalması olduğunu ifade eden Elmalı, uzun yıllardır halkın belini büken bu konuda hiçbir adım atılmadığı gibi adeta ‘sin da gülle geçsin’ mantığıyla görmezden gelindiğini savundu.

Elmalı açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkedeki insanların, halkın ne halde olduğunu hissedecek, anlayacak, hesaplayacak iradeli, cesur, duyarlı adımlar atılmalı, Hayat Pahalılığı tekrardan 2 ayda bir konsolide edilmeli, ya stabil para birimine geçilmeli, ya da döviz tüm mal ve hizmetlerin pahalılaşmasını önlemek için normal değerine sabitlenmelidir. Atılması gereken önemli bir adım da Hayat Pahalılığı hesaplanırken halkın temel gider kalemleri olan gıda, su, elektrik, eğitim, giyim ve sağlık kalemlerinin artışı özenle ve gerçekçi rakamlarla dikkate alınmalı ve hesaplanmalıdır. Aksi taktirde yapılanlar halka hizmetten çok fakirleştirmeye yönelik oyunlara düşmektedir. Halkın refahını düşünenlerin bu konuda harekete geçmesi bir zorunluluktur”

