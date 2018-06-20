Elmas, 7’nci ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı

Rahme Çiftçioğlu
Bu sabah Lefkoşa Kabristanlığı’nda düzenlenen anma törenine, Elmas’ın 85 yaşındaki eşi Zerrin Elmas, çocukları, sevenleri, Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu ve Türk-Sen yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Uzun yıllar birlikte çalıştığı Elmas’ın iş disiplinine ne kadar önem verdiğini de anlatan Bıçaklı, merhum sendikacının çalışma hayatıyla ilgili birçok yasaya da önemli katkıda bulunduğunu hatırlattı.
Nihad Elmas’ın Kıbrıs Türk işçisini hem ülkede hem de Türk-Sen’in üyesi olduğu Avrupa ve Dünya İşçi Sendikaları Konfederasyonları’nın düzenlediği toplantılarda layığıyla temsil ettiğini söyleyen Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, “Ben de kendisiyle Avrupa’daki birçok toplantıya katıldım ve onunla her zaman gurur duydum” dedi.
1935’te Larnaka’da doğan Nihad Elmas, liseden mezun olduğu 1954 yılından kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği 2011’e kadar profesyonel sendikacılık yaptı. Elmas, hayatını kaybettiğinde 76 yaşındaydı.