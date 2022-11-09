Künye
Kıbrıs 23
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
banner107
Flaş Haber
Mağusa'da acı olay!
Kapat

Elon Musk'ın serveti azalıyor

Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 3,95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı. Tesla yatırımcıları da Musk'ın Twitter'la meşgul olduğu korkusuyla hisse satışına gitti. Tesla'da yaşanan değer kaybıyla Musk'ın serveti 200 milyar doların altına indi.

09 Kasım 2022 Çarşamba 14:35
54 Okunma
Elon Musk'ın serveti azalıyor



Elon Musk'ın net değeri, salı günü yatırımcıların Tesla hisselerini 'Musk'ın Twitter ile meşgul olduğu' korkusuyla satmasıyla 200 milyar doların altına düştü.


Forbes'a göre Musk'ın net değeri şu anda 194.8 milyar dolar ve bunun büyük bir kısmı Tesla'daki yüzde 15'lik hissesinden geliyor.

Bu hisse 622 milyar dolar piyasa değerine sahip. Şirketin hisseleri son 24 saatte yüzde 5 değer kaybetti. 

Şirket, nisan ayında Twitter için teklif verdiğinden bu yana piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybetti ve net değeri 70 milyar dolar düştü.

Yatırımcılar başlangıçta, en az 15 milyar dolarlık hisse senedini elden çıkaran Musk'ın hisse satışı konusundaki endişeleri üzerine Tesla'dan ayrıldı.

Musk, geçen ay 44 milyar dolarlık anlaşmayı 13 milyar dolarlık kredi ve 33,5 milyar dolarlık öz sermaye taahhüdüyle kapattı.

Infrastructure Capital Management'tan Jay Hatfield, "Elon Musk, zamanın yüzde 100'ünü Twitter'da geçiriyor gibi görünüyor ve biliyorsunuz, daha fazla sermayeye ihtiyacı olabilir" dedi.

Aynı zamanda roket şirketi SpaceX'in de sahibi olan dünyanın en zengin kişisi Musk'ın serveti, en zengin ikinci kişi olan LVMH'nin sahibi Bernard Arnault'dan kabaca 40 milyar dolar daha fazla.

MUSK DA HİSSE SATTI

Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 3,95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 19,5 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında da 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.

Son satışla birlikte Musk'ın Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaştığı nisan ayından bu yana toplamda yaklaşık 19,4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satılmış oldu

Anahtar Kelimeler:
Elon MuskTeslaServet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İhtiyaçların karşılanması için tüm çalışmalar sürüyor"
"İhtiyaçların karşılanması için tüm çalışmalar sürüyor"
Samia Özerinç hayatını keybetti
Samia Özerinç hayatını keybetti
"Üretim için sermayeden çok kararlılığa ihtiyaç var"
"Üretim için sermayeden çok kararlılığa ihtiyaç var"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim