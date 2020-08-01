Elon Musk'tan çılgın iddia

Gizemli beyin-bilgisayar arayüzü girişimine dair daha çok detay paylaşan Elon Musk, insanların daha önce duyma aralığı dışında olan sesleri duyabileceğini iddia etti.

Musk'a göre Neuralink'in beyin çipi teknolojisi, omuriliği tamamen kopmuş birinin hareketlerini geri kazanmasına yardımcı olabilecek.

SpaceX ve Tesla'nın patronu Neuralink'i 2016'da kurmasına rağmen bugüne kadar teknolojisinin nasıl işleyeceğine dair halka açık sadece tek bir büyük sunum gerçekleştirdi.

Nihai amaç, yerleştirilmiş beyin çipine "dikiş makinesi benzeri" bir cihaz yardımıyla iplikler (thread) oluşturarak beyin ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı sağlanması.

Geçen yıl etkinlikle bağlantılı olarak yayımlanan bir araştırma makalesinde, beyne "tam bant genişliğinde veri akışı" sağlamak için, bu ipliklerin bir USB-C kablosu aracılığıyla nasıl bağlanacakları açıklanmıştı.

Elon Musk, Perşembe günü attığı bir dizi tweet aracılığıyla bu teknolojinin "aynı zamanda işitme aralığını normal frekans ve genişliklerin üzerine çıkarabileceğini" ifade etti.

Musk, Twitter üzerinden cihazın yeteneklerine dair bilgi parçacıkları sızdırırken, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek bir etkinlikte Neuralink'e dair daha fazla ayrıntı sunulacak.

Bu ay cihazın kullanıcının doğrudan beynine müzik yayını yapacağını söyleyen Elon Musk, hormon seviyesini düzenleyerek daha iyi akıl yürütme ve kaygıdan kurtulma gibi "geliştirilmiş yetenekler" de sunabileceğini belirtmişti.

Neuralink cihazının ilk sürümleri, Parkinson gibi nörolojik bozukluklar ve beyin hastalıklarından muzdarip kimselere yardımcı olmak için kullanılabilir. Öte yandan Musk, bu teknolojinin nihayetinde insanların yapay zekayla rekabetini sağlamasını da umuyor.

Milyarder girişimci, tehlikelerine karşı sıklıkla uyarılarda bulunduğu gelişmiş yapay zekanın, insanlığın varoluşuna yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu öne sürüyor.

Bu hafta korkusunu yeniden dile getiren Musk, insanların gelecek 5 yıl içinde yapay zeka tarafından geride bırakılma riski altında bulunduğu uyarısında bulundu:

"Çok zeki insanların yapay zekayı küçümsemesinin nedeni hakkındaki değerlendirmem, çok zeki insanların bir bilgisayarın kendileri kadar zeki olabileceğini düşünmediği yönünde.

Bu bir kibir ve açık biçimde yanlış. Yapay zekanın insanlardan çok daha zeki olacağı bir duruma doğru yol alıyoruz ve bu zaman diliminin şimdiye 5 yıldan daha yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat bu her şeyin 5 yıl içinde cehenneme gideceği anlamına gelmiyor. Sadece, işlerin daha istikrarsız ve tuhaf olacağını gösteriyor."