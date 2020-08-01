Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Şirket adına topladığı paraları cebe...
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Elon Musk'tan çılgın iddia

Elon Musk gizemli beyin çipiyle duyulamayan sesleri duyuracağını öne sürdü

01 Ağustos 2020 Cumartesi 15:24
79 Okunma
Elon Musk'tan çılgın iddia

Gizemli beyin-bilgisayar arayüzü girişimine dair daha çok detay paylaşan Elon Musk, insanların daha önce duyma aralığı dışında olan sesleri duyabileceğini iddia etti.

Musk'a göre Neuralink'in beyin çipi teknolojisi, omuriliği tamamen kopmuş birinin hareketlerini geri kazanmasına yardımcı olabilecek.

SpaceX ve Tesla'nın patronu Neuralink'i 2016'da kurmasına rağmen bugüne kadar teknolojisinin nasıl işleyeceğine dair halka açık sadece tek bir büyük sunum gerçekleştirdi.

Nihai amaç, yerleştirilmiş beyin çipine "dikiş makinesi benzeri" bir cihaz yardımıyla iplikler (thread) oluşturarak beyin ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı sağlanması.

Geçen yıl etkinlikle bağlantılı olarak yayımlanan bir araştırma makalesinde, beyne "tam bant genişliğinde veri akışı" sağlamak için, bu ipliklerin bir USB-C kablosu aracılığıyla nasıl bağlanacakları açıklanmıştı.

Elon Musk, Perşembe günü attığı bir dizi tweet aracılığıyla bu teknolojinin "aynı zamanda işitme aralığını normal frekans ve genişliklerin üzerine çıkarabileceğini" ifade etti.

Musk, Twitter üzerinden cihazın yeteneklerine dair bilgi parçacıkları sızdırırken, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek bir etkinlikte Neuralink'e dair daha fazla ayrıntı sunulacak.

Bu ay cihazın kullanıcının doğrudan beynine müzik yayını yapacağını söyleyen Elon Musk, hormon seviyesini düzenleyerek daha iyi akıl yürütme ve kaygıdan kurtulma gibi "geliştirilmiş yetenekler" de sunabileceğini belirtmişti.

Neuralink cihazının ilk sürümleri, Parkinson gibi nörolojik bozukluklar ve beyin hastalıklarından muzdarip kimselere yardımcı olmak için kullanılabilir. Öte yandan Musk, bu teknolojinin nihayetinde insanların yapay zekayla rekabetini sağlamasını da umuyor.

Milyarder girişimci, tehlikelerine karşı sıklıkla uyarılarda bulunduğu gelişmiş yapay zekanın, insanlığın varoluşuna yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu öne sürüyor.

Bu hafta korkusunu yeniden dile getiren Musk, insanların gelecek 5 yıl içinde yapay zeka tarafından geride bırakılma riski altında bulunduğu uyarısında bulundu:

"Çok zeki insanların yapay zekayı küçümsemesinin nedeni hakkındaki değerlendirmem, çok zeki insanların bir bilgisayarın kendileri kadar zeki olabileceğini düşünmediği yönünde.
Bu bir kibir ve açık biçimde yanlış. Yapay zekanın insanlardan çok daha zeki olacağı bir duruma doğru yol alıyoruz ve bu zaman diliminin şimdiye 5 yıldan daha yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat bu her şeyin 5 yıl içinde cehenneme gideceği anlamına gelmiyor. Sadece, işlerin daha istikrarsız ve tuhaf olacağını gösteriyor."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa'da trafik kazası
Gazimağusa'da trafik kazası
Başbakan'dan 1 Ağustos mesajı
Başbakan'dan 1 Ağustos mesajı
Bayram devam ediyor
Bayram devam ediyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim