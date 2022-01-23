Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!

“Elpida” Kıbrıs’ı Etkisi Altına Aldı

“Elpida” (bazı kaynaklarda Elpis diye geçiyor) isimli kötü hava şartlarının dün öğleden sonradan itibaren Kıbrıs’ı etkilediği belirtildi. 

23 Ocak 2022 Pazar 13:41
248 Okunma
“Elpida” Kıbrıs’ı Etkisi Altına Aldı
banner108

Fileleftheros gazetesi “Elpida Geldi, Kar ve Isırıcı Soğuk Getirdi” başlıklı haberinde, “elpida” isimli hava şartlarının dün öğleden sonradan itibaren başladığını ve bugün daha da kötüleşeceğini yazdı.
“Elpida”nın, kar, yağmur, şiddetli fırtına ve düşük hava sıcaklığını beraberinde getirdiğini yazan gazete rüzgarın şiddetinin, gerek dağlık gerekse sahil bölgelerinde 7-8 bofor olacağını belirtti. 
Gazete, Rum Meteoroloji Dairesi’nin, yoğun yağış ve şiddetli rüzgar için dün yayımladığı sarı alarmın bugün öğleden sonraya kadar geçerli olacağını yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TKP Genel Başkanı Çakıcı Oyunu Kullandı
TKP Genel Başkanı Çakıcı Oyunu Kullandı
3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu oyunu kullandı
3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu oyunu kullandı
Kazada ölen arkadaşları için sokağa döküldüler
Kazada ölen arkadaşları için sokağa döküldüler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim