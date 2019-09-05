ELSEN Başbakanlık önünde eylem düzenledi!

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, EL-SEN Yönetim Kurulu olarak ilgili yerlere verdikleri sürenin sona ermesi ve bu süreç içerisinde gerekli adımların atılmaması sebebiyle, bugün uyarı grevi yaptıklarını belirtti. Lefkoşa’daki KIB-TEK Genel Merkezi önünde sabah başlayan grev tüm gün sürecek.

EL-SEN grevi kapsamında saat 10.00’da Başbakanlık önüne yürüyen eylemciler “Dilene dilene değil direne direne kazanacağız” sloganı attılar. Özkıraç grevin yarın da süreceğini kaydetti.

