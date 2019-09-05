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ELSEN Başbakanlık önünde eylem düzenledi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) bugün bir günlük uyarı grevi yapıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:49
ELSEN Başbakanlık önünde eylem düzenledi!

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, EL-SEN Yönetim Kurulu olarak ilgili yerlere verdikleri sürenin sona ermesi ve bu süreç içerisinde gerekli adımların atılmaması sebebiyle, bugün uyarı grevi yaptıklarını belirtti. Lefkoşa’daki KIB-TEK Genel Merkezi önünde sabah başlayan grev tüm gün sürecek. 

EL-SEN grevi kapsamında saat 10.00’da Başbakanlık önüne yürüyen eylemciler “Dilene dilene değil direne  direne kazanacağız” sloganı attılar. Özkıraç grevin yarın da süreceğini kaydetti. 

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Anahtar Kelimeler:
ELSENKIBTEKHaber
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