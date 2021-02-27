ELSEN : “TÜM BASIN EMEKÇİLERİNİN ARKASINDAYIZ”

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

EL-SEN Dün Genç TV ekranlarında Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, sunucu Muazzez Gazihan’a canlı yayında talihsiz söylemleri sonrasında destek bildirdi. EL-SEN yaptığı açıklamada tüm basın emekçilerinin daima arkasında olduğunu açıkladı.

EL-SEN tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

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Dün Genç TV ekranlarında yaşanan talihsiz olaydan dolayı, özelde Sayın Muazzez Gazihan, genelde tüm basın emekçilerinin daima arkasında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz.

EL-SEN Yönetim Kurulu

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