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Emeği Geçen Tüm Paydaşları Tebrik Ettiler

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:51
Emeği Geçen Tüm Paydaşları Tebrik Ettiler

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay,  engelli istihdamını teşvik eden yasal düzenleme ile  kamuda uzun yıllardır yapılamayan engelli istihdamlarının önünün açılması gerektiğini hatırlatarak, yasanın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşları tebrik etti. 

Dernek Başkanı Ömer Suay yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşayan tüm engelli bireylerin refah yaşam standartlarına ulaşabilmesi için mücadele verdiklerini kaydetti.

Her yönüyle engelli istihdamını teşvik eden  yasal düzenlemenin; istendiği zaman ufak dokunuşlarla bile bazı sorunların ortadan kaldırılabileceğini gösterdiğini dile getiren Suay, gelinen aşamada  düzenlemenin sürekliliği olabilmesi için uygulama noktasında ciddi bir takip ve denetim gerektiğinin farkında olduklarını belirtti. 
(HUR/YIL)

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Anahtar Kelimeler:
Ömer SuayKKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay
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