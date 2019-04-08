Emek-İş, Taşel'de uyarı grevi yapıyor

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı EMEK-İŞ Sendikası, TAŞEL Ltd.’de bugün 1 saatlik uyarı grevi yapacağını bildirdi.

Emek-İş Başkanı Koral Aşam’ın verdiği bilgiye göre, “adil bir Toplu İş Sözleşmesi oluşturulması” adına gerçekleştirilecek uyarı grevi, 15.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacak.

Aşam, Emek-İş Sendikası’nın,yüzde 33 kamu iştiraki TAŞEL Ltd.’de örgütlü sendika olduğunu, fakat TAŞEL Yönetiminin işyerinde oluşturulan sendikal örgütlülüğü bir türlü hazmedemediğini iddia etti.

Şirketin, örgütlü yapıyı dağıtmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini iddia eden Aşam, TAŞEL Ltd’de çalışan 4 emekçi sendikal örgütlülüğü tercih etti diye işlerine son verildiğini, diğer emekçilerin iş arkadaşlarına sahip çıkmak için başlattığı direniş karşısında, tüm çalışanların işine son verildiğini hatırlatarak, “Fakat gösterilen kararlı mücadele ile 37 günlük grev karşısında geri adım atarak toplu sözleşme düzenine geri dönmek zorunda kalmıştı” dedi.

Aşam şöyle devam etti:

“Görülen odur ki TAŞEL Ltd yönetimi, sendikal örgütlülüğü dağıtma çabasından asla vazgeçmemiştir. Yapılan yeni istihdamlara müdür adı vererek sendikamıza üye olmalarının önünü kapatma çabası ile yoluna devam etmiştir. Yapılan bu hamlenin ise yasal dayanağı olmadığından ötürü bazı çalışanlar yine sendikamıza üye olmayı tercih etmeleri karşısında, yönetim bu sefer de farklı bir strateji izleyerek, sendika üyesi olan arkadaşımızın hale hazırda yapıyor olduğu görevleri elinden almış adeta kadro fazlası durumuna getirerek gözdağı vermeye çalışmaktadır.

Bugün itibarı ile sendikasız olarak çalıştırdığı personele toplamda %72.5 maaş artışı verirken, fabrikanın belkemiği sendikalı emekçilere ise 0 artış öngörmektedir.

EMEK-İŞ Sendikası olarak tabiî ki hiçbir emekçinin aldığı zammın tek bir kuruşuna itirazımız yoktur fakat atılan bu adım iyi niyetten yoksun, sendikalı çalışanlara verilen bir mesajdır. Sendikal örgütlülüğe karşı sürdürülen mücadelenin bir parçası ve Toplu İş Sözleşmesini hiçleştirme çabasıdır.

Bu anlamda, Sendikamız EMEK-İŞ ve TAŞEL Ltd’de örgütlü üyeleri durumun son derece farkındadır. Adaletten yoksun, atılan bu kötü niyetli adımın gözden geçirilerek, adil bir Toplu İş Sözleşmesi oluşturulması adına bugün, 08.04.2019 tarihinde saat 15:00 – 16:00 saatleri arasında yapacağımız uyarı grevini kamu oyu ile paylaşırız.”