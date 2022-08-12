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Emekçiler öfkeli... Yalınkaya: Ülke çok şeye gebe

12 Ağustos 2022 Cuma 00:28
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Emekçiler öfkeli... Yalınkaya: Ülke çok şeye gebe


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Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, Meclis'te basına açıklamalarda bulundu.
Hükümet telafisi olmayan kaoslar yaşatmaya hazırlanıyor diyen Yalınkaya, 'biz eylemlere başladık, durmak yok' dedi.
Halkın bu şekilde cezalandırıldığını belirten Yalınkaya, 'buna geçit vermeyeceğiz. 28 Belediye birden grevde. Sabah 28 belediye de Meclis Genel Kurulu kapısında olacak. Biz Meclis çatısı altında bize yapılan dayatmaları reddediyoruz. Sonu nereye varacaksa varacak. 
Başbakan'ın Ankara'dan talimat aldığını ve ona uyduğunu savunan Yalınkaya, 'biz asla buna uymayız, sonuna kadar karşıyız' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
EmekçilerBelediye Emekçileri SendikasıMustafa Yalınkaya
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