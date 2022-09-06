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CTP milletvekili ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyede hizmetlerin çeşitlendirileceğini ve yeni personellere ihtiyaç duyulacağını kaydeden Dr. Sıla Usar İncirli, “TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinden dolayı Belediyelerin neredeyse tümü ekonomik olarak bir dar boğaza girdi. Bütçede mahalli gelirler düşük gösterildi. Merkezi yönetim belediyelere katkılarını gerektiği kadar vermiyor. 51/95 sayılı yasanın da tadil edilmesi gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Reform ile beraber Mağusa ve Lefkoşa fiziki olarak daraltıldı. Öyle olunca bu belediyelerin kaynakları da azaldı. Lefkoşa belediyesi sadece Lefkoşa’da sakin olan insanlara hizmet vermez. Buraya gerek ekonomik, gerek sosyal olarak gelen binlerce ve on binlerce Lefkoşa’ya gelen insanlara da hizmet verir. Lefkoşa ve Mağusa’nın bu özelliklerini komitede dile getirerek bunun için mücadele ediyoruz” dedi.

Seçimlerin ardından belediye çalışanlarının işsiz kalacağına yönelik çıkan spekülatif haberler hakkında konuşan Dr. Sıla Usar İncirli, “Şimdiki personellere fazlasıyla ihtiyacımız olacak ve belediye hizmetlerini çeşitlendireceğimiz için yeni insanlara da ihtiyacımız olacak. Emekçilerin emeklerinin karşılığını alması CTP’nin teminatındadır. BES başkanı Mustafa Yalınkaya’nın rahatsız olacağı ve endişeleneceği bir durum yoktur. Emekçi insanların haklarına halel gelmesini düşünmek bile mümkün değildir. Bu CTP’nin ilkelerine kesinlikle uymaz” dedi.