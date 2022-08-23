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EMEKÇİNİN MAAŞI SİZLERİN GİBİ 60 BİN TL  DEĞİL. 

Konuk yazar Karakuş Yazdı: EMEKÇİNİN MAAŞI SİZLERİN GİBİ 60 BİN TL  DEĞİL

23 Ağustos 2022 Salı 09:07
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EMEKÇİNİN MAAŞI SİZLERİN GİBİ 60 BİN TL  DEĞİL. 



KKTC kimliğin varsa ülkeye  borcun  ASLA BİTMEZ... Burada doğup büyümek, yaşamını sürdürmek has be has yerli halkı olmak artık çok pahalı.

Neden mi?...

Kimliğinden,  ehliyetine, oturduğun tapulu evinden,  kullandığın şahsına ait aracına kadar devlete HARAÇ ödemek zorundasın. Harç değil bunun adı...

Dünyanın en pahalı elektirğini KKTC halkı kullanıyor.. En pahalı içme suyunu, en pahalı araç harçları, en pahalı  gıdayı, en pahalı eğitimi ve bir çok yaşam ihtiyaçlarını bu halkı kullanıyor ve ödüyor.

Bakın ödüyor diyoruz. Çünkü ödetiriyorlar. Çünkü zorunlu kılıyorlar. Çünkü engel koyuyorlar.  Çalışan'dan bu hangi kesim olursa olsun  farkmetmez hizmetini,  emeğini sonuna kadar sömürüyorlar. Verdiği üç kuruşun,  ikisini nasıl geri alırım planları ile memleket yönetiliyor. 

KİLMİK HARÇLARINA ZAM(MIŞ)!!!

Siz şuna bütçe açığı kapatma diyemiyor musnuz?...

Kimlik dediğin,  doğduğu  andan itibaren kişiye DEVLETÇE verilen kimlikleri ile kişisel durumlarını gösteren resmi belgedir.  
Sen kalk bunu ücretlendir. Yetmiyor harçlara zam üstüne zam  koy . O da yetmiyor bir de kimlik kartına tarih ver. Hangisi adil ki bunların.. 

Kimliğe tarih koyuyor.  Sözüm ona kişiyi denetlemek için.  Siz önce ülke içerisinde onca öğrenci belgesi ile gelip okula dahi uğramayan,  çoğunluğu üçüncü dünya ülkesine mensup kişileri  denetleyin. Tarihi dolan  kimlik ile işlemem yapamaz duruma getirip mecbur kılarak harç almak değil DENETLEMEK. Her şeyi bir tamam denetliyorlar gibi, kişiye sen arada gel bize haksız harçımızı öde yoluna devam et diyorlar bir nevi. 

Şu son zam açıklamaları hani madde madde yapmışla.  Eğer kaybedersen şu kadar,  kırarsan şu kadar ,  yırtarsan bu kadar diye gidiyor ya , en çok ilgimizi  çeken şu oldu. Kayıp kimlik kartları için , ilk kez kayıp harcı  456 TL . İkinci kez kayıp 704 TL. Üçüncü kez kayıp harcı  928 TL.   Dördüncü kez kayıp harcı  1,152 TL.

4 kez kimlik kaybeden zaten  bir daha almasın. Beşinci kayıp  harç ücreti asgari maaş kadar herhalde. 

Vatandaşın canını daha nasıl çıkartacaksınız merak ediyoruz.?... Daha emeklerine nasıl ortak olacaksınız?... Bastığı topraktan, kullandığı yoldan her şeyden para kopartma  planlarınız var. Neden gözün üstüne kaşın var diyerek verği almaya kalacaksınız yakında. 

Yerli halkın vatandaşlık halklarının bu kadar gasp edilmesi kabul edilir bir şey değildir. İnsanlar hayatlarını asgari ücretle idame ettirmeye çalışıyor. Bu halkın maaş bodroları 55 bin, 68 bin , 80 bin TL değil. Gözlerimizle gördüğümüz sizin maaşlarınız ile aynı değil.

Her şeye zam diyorsunuz, dairelerde personel eksikliği saçmalığınızdan ötürü de günlerdir vatandaşı  mağdur etmeniz de cabası. 

HANİ NASIL DERLER SİL BAŞTAN BAŞLAMAK LAZIM BAZEN...

KKTC' yi SIFIRLAMAK.. 

KARAKUŞ

Son Güncelleme: 23.08.2022 10:16
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