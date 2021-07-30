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Emeklerini cayır cayır yaktılar

30 Temmuz 2021 Cuma 11:59
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Emeklerini cayır cayır yaktılar

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

30.07.2021 tarihinde, saat 01:30 sıralarında Dipkarpaz’da, Lekko mevkiinde, Yunus DAĞ’a ait ağıl içerisinde bulunan balya ve samanlar meçhul şahıs/lar tarafından ateşe verilmek suretiyle yakılarak kundaklanmıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu 2800 adet küçük fiğ kare balya, 3 römork arpa saman yığını, 1 kamyon buğday kısmen, 1500 torba arpa samanı, 250 torba fiğ samanı ve yarım dönüm kuru ot yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

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