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Emekli Albay Özdirek yaşamını yitirdi

Lefkoşa Sancağı’na bağlı 33’üncü Tabur Komutanlığı görevinde bulunan Barış Harekatı gazilerinden Emekli Albay Mustafa Cahit Özdirek Çanakkale’de hayatını kaybetti.

25 Eylül 2017 Pazartesi 13:35
Emekli Albay Özdirek yaşamını yitirdi

Lefkoşa Sancağı’na bağlı 33’üncü Tabur Komutanlığı görevinde bulunan Barış Harekatı gazilerinden Emekli Albay Mustafa Cahit Özdirek Çanakkale’de hayatını kaybetti.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora taziye mesajı yayımlayarak önceki gün vefat eden ve Çanakkale’de askeri törenle Umur Bey Kabristanlığı’nda defnedilen Özdirek’in vefatından duyulan üzüntüyü dile getirdi.

Bora mesajında “Kıbrıs Mücahit Teşkilatı’nda üst düzeyde görev yapmış ve Mutlu Barış Harekatı’na katılmış Cahit Özdirek’in  aile bireylerine, mücahit silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi sunar, merhuma Allah’tan rahmet dileriz” ifadelerini kullandı.

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