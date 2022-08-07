Emekli Astsubaylar Derneği'nden Erenköy Direnişi mesajı

Dernekten yapılan açıklamaya göre Ömürlü, mesajında “Şanlı Erenköy Direnişinin 58’inci yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz diyerek, “Şanlı Erenköy Direnişi, Türklük destanının yazıldığı ve tarihe geçen kahraman Türk gençlerinin, bir vatan sevgisi savunmasında gösterdiği fedakarlık, üstün cesaret ve mücadelenin mihenk taşıdır” ifadelerine yer verdi.

Ömürlü, mesajında devamla şunları kaydetti:

“Tahsillerini yarıda bırakıp dış ülkelerden gelen beş yüz Türk gencinin ve orada bulunan iki yüz kadar Mücahit ve kadınlarımızın, Grivas yönetimindeki beş bin kişilik Rum çapulcularına karşı göğüslerini siper edip, vatan topraklarını Rum postalları altında çiğnetmedikleri, Rum’un katliam heveslerini boğazlarında bıraktığı, yüzlerine Türklük şamarının atıldığı ve ‘bu toprakların bizim vatanımız’dır denildiği gündür o gün. Rum palikaryalarının saldırıları sırasında çelik kanatlarını gererek gelen kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in düşmanı bozguna uğratıp, büyük zayiat vermesi sonrasında, uçağının isabet alarak düşürüldüğü ve Rumlar tarafından esir alınarak hunharca şehit edildiği gündür o gün. Bunları unutmak mümkün mü? 8 Ağustos 1964 garantör ülke Türkiye’nin Kıbrıs’a yapmış olduğu ilk fiili ve etkin müdahalenin de gerçekleştirildiği bir tarihtir, o gün.”

“Genç nesillerimiz unutmayınız ki; Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi “Tarihini unutan bir millet, başka milletin avı olur.” Tarih: Bir milletin hafızasıdır. Hafızasını kaybeden insanların nasıl geleceği olmazsa, tarihini bilmeyen milletlerin de geleceğinin olması mümkün değildir” diyen Ömürlü, “Bu duygu ve düşüncelerle canlarını seve seve veren, bizlere bu vatan topraklarını miras bırakan aziz Şehitlerimizi, rahmetle anar, gazilerimize şükranlarımızı sunarız” dedi.