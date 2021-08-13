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Emekli Astsubaylar, muhalefete tepki gösterdi

Emekli Astsubaylar Derneği, milli kimliğin merkeze alınmadığı bir tarih eğitimiyle evrensel değerlerin benimsetilemeyeceğini belirterek, “Çünkü Milli olmayan hiçbir şey evrensel olamaz” dedi.

13 Ağustos 2021 Cuma 22:05
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Emekli Astsubaylar, muhalefete tepki gösterdi

  Emekli Astsubaylar Derneği'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

11 Ağustos 2021 tarihİnde ‘Kıbrıs Türk Tarihi ve öğretimi ‘yapıldı. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, TC Atatürk Kültür, dil ve tarih yüksek kurumunun müştereken icra ettiği bu panel yeni nesillerimize tarihi geçmişimizin anlatılmasını amaçlıyordu.

  Doğal olarak panele katılan ve konuşma yapan TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri , bazı gerçekleri dile getirdi. Tarih öğretiminde  “Milletin hayati aşamalarını benimseten bir anlayışın hakim olmasının sağlanması” gereğine vurgu yaptı.

“İki bin’li yıllardan beri KKTC’ninde, tarih öğretiminde yaratılan boşluğun, yeni nesilleri manevi ve milli değerlerden uzaklaştırdığını görüyoruz”  dedi. Bu tarihi ve gerçeği yansıtan söylemlerden, içimizdeki bazı grupların tepkilerini anlıyoruz. Ancak KKTC  Meclisindeki  Ana Muhalefetin, amacını aşan tepkilerini anlamakta güçlük çekiyor ve kınıyoruz. 

Son Güncelleme: 13.08.2021 23:55
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