Emekli Astsubaylar, muhalefete tepki gösterdi

Emekli Astsubaylar Derneği'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

11 Ağustos 2021 tarihİnde ‘Kıbrıs Türk Tarihi ve öğretimi ‘yapıldı. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, TC Atatürk Kültür, dil ve tarih yüksek kurumunun müştereken icra ettiği bu panel yeni nesillerimize tarihi geçmişimizin anlatılmasını amaçlıyordu.

Doğal olarak panele katılan ve konuşma yapan TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri , bazı gerçekleri dile getirdi. Tarih öğretiminde “Milletin hayati aşamalarını benimseten bir anlayışın hakim olmasının sağlanması” gereğine vurgu yaptı.

“İki bin’li yıllardan beri KKTC’ninde, tarih öğretiminde yaratılan boşluğun, yeni nesilleri manevi ve milli değerlerden uzaklaştırdığını görüyoruz” dedi. Bu tarihi ve gerçeği yansıtan söylemlerden, içimizdeki bazı grupların tepkilerini anlıyoruz. Ancak KKTC Meclisindeki Ana Muhalefetin, amacını aşan tepkilerini anlamakta güçlük çekiyor ve kınıyoruz.