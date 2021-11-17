Emekli Başmüfettiş Veli Gürpınar Ulusal Birlik Partisine üye oldu

Polis Teşkilatında 37 yıl ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her yerinde görev yapan Türkiye sevdalısı Türkiye Cumhuriyetine gönülden bağlı halk arasında efsane Gumandan olarak bilinen Emekli Başmüfettiş Veli Gürpınar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kuran ve sonsuza dek yaşatacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile uyum içerisinde Anavatanımız ile bir bütün olan Ulusal Birlik Partisine 17 Kasım 2021 tarihinde üye oldu. Parti rozetini Başbakan Faiz Sucuoğlu takarken Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’da hazır bulundu.



Gürpınar halkımızın, polis mensubu arkadaşlarının, sevenlerinin ve ailesinin isteği üzerine 23 Ocak 2022 tarihinde ülkemizde yapılacak olan Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden İskele Bölgesinden siyasete atılma kararı alarak aday adayı olacağını açıkladı.

Gürpınar Ulusal Birlik Partili üyelerden onay alması halinde vatandaşların, polis mensuplarının, haksızlığa uğrayan herkesin cesur sesi ve savunucusu olma sözü verdi