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Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

17 Kasım 2019 Pazar 16:49
Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, Rum tarafında KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bizce bilinen ancak bazı kesimler tarafından kabul edilmeyen Rum fanatizmi doruk noktasındadır” denildi.

Rumların yeni oyunlar peşinde olduğu kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Her zaman birlikte hareket eden Rumlar bu kez de Elamı maşa olarak kullanarak gözlerimizin içine baka baka Bayrağımızı yaktılar. Rumların bu hareketi şımarıklığın ve saygısızlığın en somut örneğidir.

Bu ve benzer davranışlara tepeden tırnağa hepimizin tepki koyması gerekmektedir. Elam, Akel ve diğerlerine gereken cevap verilerek bu ve benzer saygısızlıklara ödün verilmemelidir.

Emekli camiası olarak bu davranışları şiddetle kınıyoruz. Toplum olarak siyasi iradenin gerekli tepkiyi koymasını bekliyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
EmekliDernekHaberKıbrıs
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